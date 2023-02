6 NATIONS. RUGBY. Pourquoi Irlande/France sera le match le plus dur de l'ère Galthié ?

Un gros test attend l'équipe de France face à l'Irlande, dans un stade où les meilleures équipes ont sombré. Les Bleus arriveront-t-ils à déjouer ce piège ?

Arrivé en équipe de France en avril 2019, en tant qu'adjoint à Jacques Brunel, Fabien Galthié prendra la fonction de sélectionneur quelques mois plus tard, notamment après l'élimination de l'équipe de France en Coupe du monde. La première échéance de ce dernier à la tête des Bleus a été le Tournoi des 6 Nations 2020, et depuis, il y en a eu des rencontres accrochées. En effet, si nous nous replongeons dans le passé, souvenons-nous de celui de 2020, où l'équipe de France avait gagné de justesse au Pays de galles (23-27), qui proposait un autre visage que celui de ces derniers mois. Durant cette rencontre, et comme durant la plupart des matchs de l'équipe de France sous Galthié, les Bleus avaient pris le score rapidement, afin de mener 17 à 9 à la pause. Puis, face à ces mêmes Gallois, en 2021, les coéquipiers d'Antoine Dupont étaient parvenus à s'imposer 32 à 30, après avoir reçu un carton rouge, et grâce à un essai de Brice Dulin avant la sirène. Enfin, et plus récemment, la guerre menée face aux Springboks a marqué le mandat de Galthié, tant le match était accroché, et les impacts étaient d'une rare puissance. Ce jour-là, les Tricolores avaient gagné 30-26, après un carton rouge de chaque côté, et bon nombre de blessés pour les Français.

6 Nations. 15 de France. Cros, Ntamack… Ces joueurs indispensables s'il pleut des cordes ?