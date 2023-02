6 Nations. 15 de France. Cros, Ntamack… Ces joueurs indispensables s'il pleut des cordes ?

Samedi, le 15 de France se déplace à Dublin, pour y affronter l’Irlande dans le Tournoi des 6 Nations. Une rencontre où la pluie pourrait s’inviter….

RUGBY. 6 Nations . La presse s'inquiète pour l'équipe de France et encense l'Irlande !On le sait, le rugby est un sport où la météo peut jouer un rôle primordial sur le sort d’un match. En effet, la pluie ou encore une température très basse sont des facteurs qui peuvent pousser les joueurs à moins s’aventurer sur les extérieurs, et donc revenir à un jeu plus minimaliste. Et si nous faisons ce constat aujourd’hui, ce n’est pas simplement pour se mettre dans la peau d’Évelyne Dhéliat le temps d’un instant, mais bien parce que la rencontre entre l’Irlande et la France pourrait se jouer sous la pluie. Car oui, même si les dernières nouvelles indiquent un ciel couvert, nous ne sommes pas à l’abri de voir quelques averses s’incruster à Dublin. Des conditions qui, si elles risquent de gâcher quelque peu le spectacle, pourraient en revanche avantager le 15 de France ! Pourquoi ? Parce que les Bleus possèdent les joueurs qu’il faut pour remédier à cela. À commencer par sa charnière toulousaine, qui sait aussi bien enflammer une rencontre que la gérer. Le profil de Romain Ntamack, bien plus structuré que celui de Matthieu Jalibert, serait un atout donc (défense, fort sous les ballons hauts). Mais ce n'est pas tout ! Le pack tricolore peut lui aussi se retrouver parfaitement sous la pluie, grâce notamment aux surpuissants Atonio et Willemse. Deux tanks qui, au-delà de profiter d'un rythme moins élevé pour récupérer davantage (chose dont ils auraient eu bien besoin face à l'Italie), pourraient faire la différence sur du petit périmètre. Quant à des hommes comme François Cros ou Thibaud Flament, leur propreté dans les rucks ainsi que leurs qualités défensives en font des joueurs tout terrain, aussi bons avec et sans pluie.

Enfin, en cas de pluie en Irlande samedi, le choix au poste d'arrière sera déterminant. Tout d'abord, parce que celui qui portera le numéro 15 sera arrosé par les joueurs irlandais de chandelles. Mais ce n'est pas tout ! En effet, Fabien Galthié a la chance d'avoir deux arrières en grande forme : Melvyn Jaminet d'un côté, et Thomas Ramos de l'autre. Et si le second nommé semble avoir une longueur d'avance actuellement, le staff des Bleus pourrait bien choisir son compère de club pour cette rencontre. Car si Ramos est meilleur sous les ballons hauts, et est un meilleur relanceur que Jaminet, l'ancien Perpignanais possède un jeu au pied tellement précis et puissant qu'il serait bête de s'en passer dans une rencontre si cadenassée. Reste à voir désormais lequel des deux sera titulaire samedi à Dublin, sachant que celui qui n'est pas choisi risque fortement de rester dans les tribunes, comme ce fut le cas pour Jaminet face à l'Italie.

