RUGBY. 6 Nations . La presse s'inquiète pour l'équipe de France et encense l'Irlande !

Alors que l'Irlande et la France s'affrontent ce week-end pour le compte de la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations, les deux équipes ont gagné leur premier match, mais pas de la même manière !

Imanol Harinordoquy pointe du doigt le manque de collectif

Après la rencontre, l'ancien troisième-ligne du 15 de France et du Biarritz Olympique a tenu à revenir sur le match des Bleus, et a répondu aux questions de Midi Olympique. Selon lui, le plus gros point noir, après l'indiscipline inhabituelle de la France, est la défense ! À son goût, et à juste titre, les joueurs de l'équipe de France n'ont pas montré leur meilleur visage dans les phases défensives, bien trop souvent en retard sur les collisions : " L’an dernier, cette équipe montait fort, très fort, et gagnait les impacts. Sur cette rencontre, le rideau est souvent monté moins vite, moins fort. On a laissé les Italiens gagner les impacts, ce qui nous a empêchés de contester les ballons dans les rucks. " De plus, Harinordoquy a également mis en lumière un manque de collectif criant chez les Bleus, et ceci depuis la tournée d'automne selon lui : " En novembre, nous avons gagné les matchs, mais sans avoir de marge de manœuvre. Encore une fois, je n’ai pas réussi à identifier un schéma de jeu avec des cellules, avec différentes options. Ça, je l’ai vu davantage chez les Italiens. Heureusement, nos individualités permettent de faire des différences. Ce sont les individualités qui ont permis la victoire, pas le collectif. Or, l’an passé, le Grand Chelem, l’équipe de France l’a remporté grâce à un collectif sublimé par ses individualités. "

La presse étrangère adule l'Irlande

Lorsque nous nous penchons sur ce qu'il se dit en dehors de notre belle France, nous sentons directement l'impact qu'a eu la victoire du XV de Trèfles au Pays de galles ! En effet, le média RugbyPass met tout d'abord l'accent sur le meilleur joueur du monde, Josh Van der Flier : Le même type de jeu que Mc Caw pour Van der Flier, alors que les avants irlandais roulaient sur le Pays de galles !" De plus, la prestation de très haut niveau semble donner un statut de favoris au titre du Grand Chelem pour les Irlandais, et de ce fait, aussi face à la France : "Les avants irlandais sont prêts à faire une démonstration aux Français, le week-end prochain, à Dublin."

L'impact du banc de touche a fait parler

Encore une fois décisive ce week-end, l'entrée de Matthieu Jalibert a fait couler de l'encre à l'étranger ! Le média britannique Planetrugby a souligné l'impact considérable qu'ont apporté les joueurs présents sur le banc de touche du 15 de France, et le dynamisme de certains : "Comme lors de son match face au Japon en novembre, la France a dû compter sur l'impact et la belle finition de Jalibert, pour aller chercher un succès. Taofifenua a aussi été très utile lors de l'essai de Jalibert, et Macalou a gratté un ballon important à la 72ème minute." Néanmoins, selon le média britannique, on ne devrait pas voir beaucoup de rotations dans le XV titulaire de l'équipe de France, bien que le doute entre Ntamack et Jalibert persiste : " il y a peu de chances qu'Alldriit et Willemse perdent leur place, mais le débat en France entre le demi d'ouverture titulaire pourrait être ravivé pour savoir qui est le meilleur entre Jalibert et Ntamack."

