6 NATIONS. Quelle composition pour le 15 de France face à l'Irlande ? À vos votes !

Ce samedi, le 15 de France de Fabien Galthié se déplace à Dublin pour affronter l'Irlande, qui a impressionné face au Pays de Galles.

On y est. Ce samedi, les deux favoris de ce Tournoi des 6 Nations 2023, la France et l'Irlande, vont s'affronter à Dublin. Un choc entre le tenant du titre, et la première nation mondiale. Et si les Irlandais ont impressionné face au Pays de Galles (victoire facile à Cardiff 10 à 34), ce n'est pas le cas des coéquipiers d'Antoine Dupont. Bien trop pénalisés, les Bleus ont failli passer à la trappe en Italie. De ce fait, Fabien Galthié et son staff devront régler de nombreux problèmes avant d'affronter le XV du Trèfle, à commencer par l'indiscipline. Quant à la composition d'équipe, le sélectionneur tricolore pourrait bien opérer quelques changements, avec notamment le retour en forme du troisième ligne du Stade Toulousain François Cros. Derrière, la présence ou non de Melvyn Jaminet fait toujours débat, tandis qu'Ethan Dumortier a été très propre à Rome, inscrivant même son premier essai international. Des interrogations qui seront levées ce jeudi, lors de l'annonce de la composition d'équipe de Fabien Galthié. Mais en attendant, à vous de décider, en votant pour le XV que vous aligneriez face aux hommes d'Andy Farrell. À vos votes !

15 DE FRANCE. Le valeureux François Cros de retour pour affronter l'Irlande ?