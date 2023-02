15 de France. Galthié avait prévenu les Bleus, et ils sont tombés dans le piège de l'Italie !

À l'occasion du premier match du Tournoi des 6 Nations, le deuxième épisode de la cinquième saison de Destins Mêlés est sorti, ce qui nous a permis de rentrer dans les coulisses du 15 de France.

''Cette première mi-temps ressemble à ce qu'on ne voulait pas''

Ce week-end, l'équipe de France s'est cassé les dents dans les rucks, et a accumulé un nombre record de pénalités, ce qui n'était jamais arrivé dans l'ère Galthié. À la pause, les coéquipiers d'Antoine Dupont menés au tableau d'affichage (14-19), mais le contenu était loin de satisfaire l'encadrement de nos Bleus. Dans les vestiaires, à tour de rôle, les membres du staff ont pris la parole pour réajuster les joueurs de l'équipe de France, qui étaient en train de déjouer. Premièrement, ce fut Laurent Labit qui regroupa ses trois-quarts, afin de leur signifier que le rideau défensif des Italiens, en couverture, n'était pas très bien géré : "Regardez derrière lorsque l'on a un turnover, ils sont en 15-0 ou en 14-1 au mieux, il n'y a personne derrière !" Puis ce fut au tour de Shaun Edwards de se faire entendre, dans un français encore dur à comprendre, mais avec des mots justes : " On a des difficultés sur les rucks mais créons différents turnovers comme des mauls, des grattages ou des contre-rucks." Puis, pour finir, Fabien Galthié a ensuite pris la parole, afin de remettre les idées en place à l'ensemble du groupe, pour que les erreurs de la première mi-temps ne soient pas répétées dans le deuxième acte : "On a fait 7 fautes dans les rucks, avec combien de ballons gagnés ? Zéro ! Au prochain coup, c'est jaune, ils n'attendent que ça ! Ils nous amènent là où ils voulaient, et nous, on les suit ! On a une épée de Damocles, à la prochaine faute, on se retrouve à 14 et si on continue de jouer à l'envers, on va se faire piéger ! " C'est un discours lucide de la part de Galthié et de ses adjoints qui ont rapidement réussi à dresser un état des lieux et de donner des clefs afin de se sortir du piège italien !

" J'étais oxy au bout de 10 minutes ! "

Cette victoire dans le premier match du Tournoi des 6 Nations 2023 a aussi été l'occasion de voir Ethan Dumortier avec le maillot du 15 de France, lui qui est le meilleur marqueur du Top 14. Le jeune ailier du LOU a inscrit un essai pour sa première sélection chez les grands, et n'a pas caché ses émotions avant et après la rencontre : " Pour l'instant, c'est compliqué de réaliser ce qui est en train de m'arriver, j'essaye de rester concentré au maximum sur la rencontre de ce week-end, mais je pense que je vais commencer à stresser de plus en plus à l'approche du match." Si le néo-international était stressé avant le match, sur le terrain, ça ne s'est absolument pas vu. Disponible dans le jeu et propre dans chacun de ses duels, Dumortier a livré une première performance en Bleu satisfaisante. À la fin du match, ce dernier a tenu à réagir à chaud : "Pas facile, j'étais oxy au bout de 10 minutes ! Mais c'est une victoire donc c'est bien. Ça fait 100% de victoire en Bleu pour moi, donc maintenant, j'arrête de jouer comme ça, je reste à 100% toute ma vie ! " Puis, à la fin de la rencontre, l'ailier du 15 de France a été félicité par bon nombre de ses coéquipiers, dont son partenaire de Lyon, Baptiste Couilloud, qui semblait être fière de lui : "Bien, bien ! Il est pas mal quand même ce jeune ! "