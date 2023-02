RUGBY. Du 15 de France aux Bleuets, Louis Bielle-Biarrey et Emilien Gailleton intègrent France U20

Appelés pour préparer le Tournoi des 6 Nations avec le 15 de France, Louis Bielle-Biarrey et Emilien Gailleton ont rejoint le groupe de l'équipe de France U20.

15 de France. La liste des 42 joueurs pour le Tournoi des 6 Nations avec de nouvelles têtes dont Bielle-Biarrey et GailletonLouis Bielle-Biarrey, Emilien Gailleton, Mathis Ferte et Léo Carbonneau ont été appelés par l'équipe de France U20 ce lundi 6 février. Les quatre joueurs du Top 14 ont été sélectionnés par Sébastien Calvet afin de préparer le deuxième match des Six Nations, vendredi face à l’Irlande. Vendredi 10 février à Cork, les Bleuets affronteront l’Irlande pour le deuxième match du tournoi des 6 Nations. À cette occasion, Sébastien Calvet sélectionneur de l’équipe de France U20 se renforce la ligne de 3/4 avec quatre nouveaux joueurs. Ce dernier avait expliqué dans un communiqué l’absence de certains jeunes prodiges, à l’intérieur du groupe avant le match face à l’Italie. « Dans la construction partagée des parcours de nos Bleuets avec les clubs, il est à noter l’absence sur la liste de certains joueurs comme Baptiste Jauneau qui pour ce 1er match sera laissé à la disposition du club. Ce sera le cas aussi pour Emilien Gailleton et Louis Bielle-Biarrey qui, s’ils ne sont pas retenus par le XV de France retourneront en club pour jouer en Top 14. Au nom de toute la filière jeune de formation FFR, nous tenons à les féliciter pour leur participation au groupe des 42 du XV de France ».

Une victoire à l’arrachée en Italie

Titulaire avec leur club respectif lors de la 17e journée de Top 14, Emilien Gailleton, trois-quarts centre de la Section Paloise, Louis Bielle-Biarrey, ailier de l’Union Bordeaux Bègles viendront renforcer l’équipe de France U20. En janvier, les deux trois-quarts de 19 ans avaient pu voir pour la première fois leurs noms dans la liste des 42 joueurs de Fabien Galthié pour préparer le tournoi des Six Nations avec l’équipe fanion. Notez également que deux joueurs du CA Brive, Mathis Ferte (arrière) et Léo Carbonneau (demi de mêlée) viennent compléter cette nouvelle liste de 33 joueurs. Ces nouveaux joueurs permettront de renforcer un groupe victorieux en Italie d’un seul point (27-28). Après un dernier essai en coin à la sirène, le buteur transalpin manque le cadre dans une position

difficile, qui permet aux Bleuets de remporter leur premier match du tournoi. Il faudra être plus solide en Irlande. VIDEO. 6 Nations U20. Les Bleuets encaissent 5 essais mais s'en sortent par miracle contre l'Italie