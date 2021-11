RUGBY. Face aux Bleus, les All Blacks joueront avec un maillot très rare

Ce samedi, les All Blacks seront opposés à l'équipe de France de rugby. Pour ce match particulier, les Néo-Zélandais vont porter un maillot très spécial.

Le match de Rugby à ne pas rater : France/All Blacks, à quelle heure et sur quelle chaîne ?France vs Nouvelle-Zélande, c'est ce samedi soir au Stade de France. Paris n'a plus vu une victoire des Bleus face aux All Blacks depuis 1973 tandis que le dernier succès sur le sol français remonte à 2000. Les supporters espèrent donc un succès pour ce qui une répétition générale du match d'ouverture de la Coupe du monde 2023. Gagner serait bon pour la confiance et validerait tout le travail effectué jusqu'à présent par le staff de Fabien Galthié. Mais les All Blacks n'ont pas l'intention de terminer la saison par un deuxième revers de rang. Ce match, ils l'ont coché sur leur calendrier depuis des mois. Beaucoup d'incertitudes entourent la rencontre. Les deux équipes n'ont pas croisé le fer depuis trois ans. Face à un groupe tricolore rajeuni, les All Blacks ne savent donc pas à quoi s'attendre. RUGBY. Équipe de France. Face aux All Blacks, les Bleus ont un cruel déficit d'expérienceCôté Bleu en revanche, on sait que les Néo-Zélandais ont prévu de mettre beaucoup d'intensité, en particulier du côté des avants, après avoir été bousculés à Dublin il y a une semaine. On sait aussi que les tous noirs ne joueront pas leur couleur habituelle. En France, on se souvient très bien du maillot gris porté lors du Mondial 2007. Il y avait également eu un maillot noir et blanc face aux Bleus en 2016. Cette fois-ci, les All Blacks seront uniquement en blanc. "Quand tu es petit tu rêves de porter le maillot des All Blacks en noir avec la fougère argenté. Mais c'est différent cette semaine car nous serons en blanc pour éviter un clash de couleurs. Tous les joueurs n'auront pas souvent l’occasion de porter le maillot blanc. C’est l’une de ces occasions. C’est très spécial pour nous," a confié Sam Whitelock en conférence de presse.

Le blanc a déjà été vu en 2013, mais aussi en 2016 et 2017 (avec quelques variantes). À chaque fois, les Néo-Zélandais se sont imposés, respectivement 19-26, 19-24 et 18-38. "Chaque maillot des All Blacks est spécial mais le maillot blanc avec un coquelicot le rend un peu plus spécial car cela n’arrive pas très souvent." En effet, un coquelicot rouge en mémoire des soldats néo-zélandais morts pendant la première guerre mondiale sera brodé sur l'épaule. Dave Gallaher avait été l'un des 13 All Blacks tués pendant la Première Guerre mondiale, et le trophée que se disputent les deux nations a une place particulière dans le cœur des Néo-Zélandais.