RUGBY. Face à l'USAP, Glasgow a battu un impensable record détenu par le Stade Toulousain

En Challenge Cup, les Glasgow Warriors ont aligné la 2ème ligne la plus grande de l'histoire. Laissant les frères Arnold de Toulouse aux oubliettes.

Update : souvenez-vous de ce papier qui date de 2021. A l’époque, alors que le Stade Toulousain se déplaçait à Lyon, on vous parlait de cette statistique incroyable qui voyait les Rouges et Noir aligner la 2ème ligne la plus haute de l’histoire du rugby professionnel. C’est d’ailleurs avec cet attelage composé des tours jumelles Arnold (2m08 chacune) que les troupes d’Ugo Mola furent championnes d’Europe en 2021, pour la 5ème fois de l’histoire du club, et championnes de France dans la foulée.

Top 14. Contre Lyon, le Stade Toulousain alignera la plus grande deuxième ligne de l’histoireSauf que toutes les bonnes choses ont une fin et que Rory étant reparti du côté du Japon, les frères ne sont plus réunis sous le même maillot. De même que tous les records sont établis pour être battus. En effet, depuis ce week-end, les jumeaux australiens ne sont plus les détenteurs de ce rette marque qui paraissait pourtant difficile à battre. Et pour cause, après une demi-saison d’attente, les Glasgow Warrriors ont enfin utiiisé leur carte magique en alignant côte à côte Richie Gray et JP Du Preez.

Pour Gray, vous savez possiblement que l’ancien toulousain dépasse allègrement le double-mètre (2m07) et ne passe jamais inaperçu avec sa tignasse blonde. Quant à Du Preez, que savez vous de lui ? Eh bien si vous n’êtes pas un fidèle des championnats étrangers, vous ne savez probablement pas que le Sud-Africain collectionne les records de hauteur. Plus grand joueur du l’histoire du Super Rugby et peu ou prou de toutes les équipes par lesquelles il est passé, le 2ème ligne de 28 ans atteint en effet la barre des 2m10 ! Et alors qu’ils n’avaient jamais disputé la moindre minute commune depuis le début de la saison, les deux géants ont enfin été titularisés ensemble en Challenge Cup, face à l’USAP. Et forcément, malgré les 2m05 de leur Moldave Andrei Mahu, les Catalans ont eu du mal en touche...