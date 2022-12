RUGBY. Parti de Toulouse il y a 2 ans, ce joueur renaît dans son premier club

Durant la saison 2019-2020 interrompue par la Covid, Richie Gray avait quitté Toulouse après un passage mitigé.

Vous rappelez-vous de Richie Gray ? Ce grand blond (sans chaussure noire, aux dernières nouvelles) dominait complètement la touche du Stade Toulousain à son arrivée en Haute-Garonne. Arrivé de Castres en 2016, il était LA grosse pioche des rouge et noir sur le papier. Effectivement, le deuxième ligne n’était pas un ingrat. Avec 2.08 mètres de haut pour un peu plus de 120 kilos, il volait dans l’alignement tel un moineau et plaquait dans le buffet tel un taureau. Il faut dire que dans la famille, ce style de jeu leur réussit bien. Pendant longtemps (et même encore aujourd’hui), son frère Jonny Gray pouvait aisément être considéré comme le meilleur plaqueur au monde. Dans le combat, Richie Gray assurait. Dans le jeu, il savait se montrer remuant. Au point même où ses qualités lui ont offert une place parmi les Lions britanniques et Irlandais en 2013. La classe, non ?

Arrivé du Castres Olympique en 2016, son aventure toulousaine avait très bien commencé. De manière à imaginer un duo 100% ancien tarnais au côté de Joe Tekori dans la cage. Cependant, quelques mois après son arrivée, les galères commençaient pour l’international écossais. En effet, le géant souffrait d’une blessure récurrente au dos. Une peine qui l’a fait régulièrement s’installer à l’infirmerie des Hauts-Garonnais. Malgré tout, le joueur finira champion de France en 2019 avec l’écurie d’Ugo Mola à l’occasion d’une saison record. Par la suite, le joueur peinera à trouver du rythme. Sa première saison lui offrira près de 20 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot rouge et noir. Un compte tout à fait honorable pour un international. Les saisons suivantes, il tourne autour d’une moyenne de 10 matchs par saison TCC. Un nombre qui se révèle beaucoup moins glorieux, surtout pour un ancien Lion.

La renaissance au pays

Pour oublier les mauvais souvenirs, Richie Gray est retourné en Écosse. Plus particulièrement, il est retourné aux Glasgow Warriors durant l’été marqué par la pandémie de Covid en 2020. Là-bas, on pensait qu’il y retrouverait son frère. Ce dernier avait d’ailleurs souvent été annoncé à Toulouse. Les rumeurs disant même qu’il lui était arrivé de visiter les installations. Au final, il n’en fût rien. Les deux frères n’ont fait que se croiser, l’un rejoignant la ville industrielle du nord de la Grande-Bretagne, l’autre partant vers le sud direction Exeter. En retournant à Glasgow, Richie Gray a déjà 31 ans et une carrière bien remplie. Avec un palmarès qui semble se trouver plus derrière lui que devant, il arrive sans prétention. Néanmoins, les attentes sont grandes chez les Warriors. Les (excellents) souvenirs laissés par le colosse en sélection écossaise sont encore frais. Les performances de son frère, elles, aident à entretenir cette flamme.

D’une arrivée par la petite porte, Richie Gray attire rapidement beaucoup d’attention. Et comme on dit quand le stress monte : le deuxième ligne préfère boire la pression plutôt que la subir. En deux ans, le joueur va se métamorphoser. Une transformation qui se fait à tel point que près de 3 ans après l’avoir quitté, il retrouvera le XV du Chardon en 2021. En effet, ses prestations à Glasgow sont de plus en plus convaincantes et son âge semble bien mieux traduire son expérience qu’une quelconque fatigue.

"L’été indien de Richie Gray se poursuit jusqu’en plein hiver"

Durant le printemps 2022, son club a d’ailleurs annoncé qu’il resterait un an en plus sous les couleurs du club. Dans un communiqué officiel, il déclare : “Je suis ravi d’avoir pu signer de nouveau. Ce club veut dire beaucoup pour moi. C’est ici que j’ai commencé ma carrière de joueur de rugby professionnel. L’environnement de travail fait que c’est un vrai plaisir de venir s’entraîner tous les jours.” A la mi-saison, il affiche d’excellentes statistiques en club avec une réussite aux plaquages surpassant les 90%. Dans cet exercice, il paraît souvent bien seul cependant. Les Glasgow Warriors affichent la pire défense de l’United Rugby Championship d’un point de vue statistique.

RUGBY. Passé par Toulouse, ce grand nom du rugby mondial bientôt de retour en Top 14 ?À 33 ans, il reste peut-être encore une dernière aventure à Richie Gray. Récemment, le Midi Olympique l’avait indiqué du côté de Brive. Si un retour en Top 14 pourrait donc se faire, Glasgow semble néanmoins s’être réciproquement attaché au joueur. Dernièrement, il a été nommé homme du match à l’occasion du derby écossais d’URC ce vendredi 23 décembre. Après la rencontre, le journal The Scotsman lui a adressé une tribune élogieuse. Cette dernière décrit ainsi la forme de l’ancien toulousain :

L'été indien de Richie Gray se poursuit jusqu'en plein hiver. Le deuxième ligne de Glasgow s'est encore une fois montré exceptionnel lors de la victoire contre Édimbourg.[...] Franco Smith le décrit comme "un guerrier de bout en bout". Il ne fait aucun doute que l'entraîneur de Glasgow tire le meilleur parti du joueur qui est un atout colossal dans l'alignement et une menace constante dans le jeu. À 33 ans, Gray ne montre aucun signe de ralentissement. Il devient une figure d’exemple influente au sein du club depuis son retour.”