Enjeux, joueurs à suivre, programme, ce qu'il faut savoir sur le Rugby Europe Championship

Le Rugby Europe Championship débute ce week-end, avec comme enjeux des places qualificatives pour la Coupe du Monde.

Il n'y a pas que le Tournoi des 6 Nations dans la vie ! Le Rugby Europe Championship, à suivre sur RugbyZone TV, reprend aussi ses droits ce week-end. Avec en ligne de mire des places qualificatives pour la Coupe du Monde 2023, cette compétition sera très disputée et promet des matchs serrés et tendus. Voici les enjeux, les joueurs à suivre, et le programme du week-end.

Les enjeux

Avec la Géorgie grandissime favorite pour sa propre succession, la première place sera inatteignable pour les autres nations. Particularité de cette édition pour se qualifier en Coupe du Monde, les résultats de la saison dernière sont pris en compte. Ainsi, la Roumanie et le Portugal tiennent la corde pour la deuxième place. Tous deux avec 14 points et deuxième ex æquo, ils sont suivis de l'Espagne qui possède 12 points. La Russie est légèrement décrochée avec 9 points, tandis que les Pays-Bas sont hors course avec 0 point.

La deuxième place offrira un ticket pour la poule B de la Coupe du Monde (Afrique du Sud, Irlande, Écosse). La première place un ticket pour la poule C (Galles, Australie, Fidji). Et la troisième place, elle, donnera une ultime chance vers le tournoi de repêchage qui se déroulera en novembre prochain. Beaucoup de places sont donc à prendre en Europe pour le mondial français.

Les joueurs à suivre

Vous connaissez quelques joueurs qui participeront au Six Nations B. À commencer par le Russe capitaine Kirill Gotovtsev, dont nous vous avions dressé un portrait récemment.

INSOLITE. Ancien lutteur et bobeur, né en Sibérie… l'incroyable vie de Kirill Gotovtsev !Vasily Artemyev s'était illustré pendant la Coupe du Monde 2019 en assommant involontairement deux Samoans qui voulaient le découper ! Il y a aussi le joueur de Colomiers Mihai Macovei, deuxième ligne et capitaine de la Roumanie. Le trois-quart centre Hinckley Vaovasa, naturalisé roumain d'origine Tongienne, qui a fait des ravages en novembre face à l'Uruguay. Les "Français" de l'Espagne Guillaume Rouet, Manuel Ordas ou encore Matthieu Bélie, ainsi que le pilier de Carcassonne d'origine Camerounaise Thierry Futeu.

ENTREVUE. Thierry Futeu, aka le rempart de Carcassonne, joueur d'origine camerounaise international EspagnolEnfin, les classiques pensionnaires du Top 14 de la Géorgie, ainsi que le demi de mêlée de Carcassonne Samuel Marques, capitaine du Portugal, lui aussi connu, évoqueront les mémoires des téléspectateurs attentifs au Top 14 et à la Pro D2.

Programme du week-end

La grosse affiche de ce week-end est la réception du Portugal par la Géorgie ! Bien que les Ibériques soient outsiders, leurs dernières prestations (notamment face au Japon) laissent supposer un match très ouvert à Tbilissi, dans une rencontre qui sera arbitrée par le Français Romain Poite ! À suivre également la Roumanie qui reçoit la Russie, ainsi que les Pays-Bas qui tenteront de faire bonne figure à Madrid face à l'Espagne.