RUGBY. Equipe de France. La Dupont-dépendance, mythe ou réalité chez les Bleus ?

L'équipe de France est-elle dépendante des performances d'Antoine Dupont ? Les récents matchs des Bleus semblent montrer que non. Qu'en pense la rédaction ?

Théo

Dupont quoi ? Dupont dépendance ? Au vrai, si vous lui posiez directement la question, notre cher Antoine vous répondrait assurément que dans un sport aussi collectif que le rugby, difficile - encore plus qu’ailleurs - de parler de dépendance en qui que ce soit. Cependant, on voit où vous voulez en venir : la saison passée, l’équipe de France (comme Toulouse) s’en est souvent remis à son petit prodige pour débloquer des situations dès lors que le verrou adverse était trop bien verrouillé. Lors de cette tournée d’automne, certes, l’on eut un peu moins cette impression, quand par exemple, Toto ne fut pas le Tricolore le plus brillant face aux All Blacks. Pour autant, ce serait oublier que le meilleur demi de mêlée du monde a été tout simplement été indécent dans sa conduite du jeu et son énergie déployée sur le terrain. Aussi que c’est lui qui fut à la conclusion de l’essai que l’on pensait libérateur face à l’Argentine - sur un soutien puis un rush dont il a le secret - avant que celui-ci ne soit finalement refusé pour un en-avant douteux. FRANCE. RUGBY. Dupont plus fort que Smith, un nouveau statut à défendre ?Des données qui montrent qu’Antoine a une nouvelle fois été indispensable. Quand bien même il est plus pisté que jamais et ne peut plus traverser le terrain 3 fois par match ? Au lieu d’être cloîtré, Dupont ouvre des espaces pour les autres, et c’est peut-être aussi en ça qu’il est aujourd’hui un très grand parmi les géants. Oui, forts d’un talent collectif et individuels énormes, les Bleus peuvent faire sans lui pour mettre à mal à peu près toutes les défenses de la planète. Mais plus que jamais, le Toulousain fait figure de catalyseur d'une équipe de France qui n’a peut-être jamais été aussi forte...

Baptiste

L'équipe de France a trouvé son salut par l'intermédiaire d'Antoine Dupont au début de l'ère Galthié. Plusieurs fois décisif, le demi de mêlée du stade toulousain est aujourd'hui en passe d'être officiellement reconnu comme le meilleur joueur du monde. Difficile d'imaginer une indépendance des Bleus à partir de là. Même si les Français ont réalisé avant tout une performance collective face à la Nouvelle-Zélande ce samedi, Antoine Dupont s'est avéré être encore une fois omniprésent, de par ses montées défensives en pointe, sa justesse dans le jeu, ainsi que ses inspirations et éternels soutiens à l'intérieur. Il fait partie de ses joueurs qui peuvent faire basculer des rencontres, lorsque le score est indécis, l'adversaire en embuscade et le collectif pas aussi efficace que voulu. C'est pour cela qu'Antoine Dupont reste un joueur dont la France ne peut pas se passer, même si elle est capable de remporter des matchs sans lui. On l'a vu cet été en Australie, mais aussi lors de l'Autumn Nations Cup de 2020, où l'absence de Dupont a peut-être coûté des victoires aux Tricolores, notamment la finale face à l'Angleterre et le troisième test face aux Wallabies. Il me semble donc que ce n'est pas la fin de la Dupont-dépendance pour le XV de France.

Alexis

Indispensable en équipe de France, le demi de mêlée international s’est montré ultra-décisif sous le maillot des Bleus ces derniers temps. Particulièrement lors du dernier Tournoi, où « Toto » était impliqué sur plus de 35% des essais français. Mais lors de cette tournée, on l’a vu bien plus muselé par les défenses adverses, ce qui nous pousse à se poser cette question aujourd’hui. Mais n’oublions pas que la « menace Dupont » permet de concentrer les défenses sur ce dernier, laissant peut-être plus d’espaces au large. D’autant plus que nous oublions souvent l’importance du Toulousain dans les autres secteurs, comme la défense et le jeu au pied. Dupont a d’ailleurs, lors de ces matchs, sauvé beaucoup de coups en revenant asséner des plaquages décisifs. C’est pour cela que la « Dupont-Dépendance » n'est selon moi pas terminée. Elle a peut-être diminué, mais elle reste néanmoins bien présente.

Jules

Je ne pense pas qu'il y ait de Dupont dépendance en équipe de France. Il y a maintenant un effectif riche avec quasiment des joueurs qui peuvent rivaliser avec les meilleurs du monde à chaque poste. Il occupe un rôle très important en tant que numéro 9 et maintenant capitaine. Mais, aux postes de la charnière, Ntamack a montré qu'il pouvait prendre le jeu à son compte et de la meilleure des manières. La tournée a d'ailleurs démontré, qu'avec un Antoine Dupont brillant mais sans ses grandes envolées habituelles, l'équipe de France pouvait aussi très bien marcher. Plus dans un rôle d'éjecteur sur les trois matchs, il a davantage assuré la continuité du jeu. Par contre, comme à son habitude, il a été intraitable en défense sur l'ensemble de la tournée. Je pense qu'il n'y a pas réellement de "Dupont dépendance", mais il est certain que le Toulousain apporte un gros plus au XV de France quand il est sur la pelouse.

Louis

Dupont a toujours été un élément incontournable du XV de France. Depuis le début du mandat de Fabien Galthié, d’autres joueurs se sont également affirmés. On pense à Baille, Marchand, Alldritt, etc. Sur cette tournée d’automne et en partie lors du match face aux Blacks, on a réellement vu un collectif se dégager, bien loin d’une ’’Dupont dépendance’’. Lors du dernier test, le demi de mêlée tricolore s’est démené dans les tâches obscures et a su faire briller ses partenaires offensivement, et ce, malgré le fait qu’il soit désormais surveillé par toutes les équipes. Mais que dire du pack tricolore, qui a tout simplement roulé sur son vis-à-vis néo-zélandais, notamment lors de la première mi-temps, les deux essais de Mauvaka comme illustration. Sans oublier les prometteurs Ntamack, Jaminet, Jalibert ou encore Penaud derrière. Bref, c’est un collectif fort qui se dégage de ce XV de France avec une somme de talent certes, mais qui parvient à se mettre au service de l’équipe. Parler à l’heure actuelle d’une ’’Dupont dépendance’’ serait faire injure aux 22 autres joueurs présents sur la feuille de match.

Erwan

Si Dupont reste un joueur clé du jeu français, il a su montrer lors de cette tournée qu'il était capable d'outrepasser le rôle qu'on lui connaissait. Ou plutôt, il était capable de se mettre en "joueur en coulisses". Moins porteur de ballons, le demi de mêlée toulousain donnait le tempo offensif durant cet automne. D'abord accompagné d'un duo "Jalimack", dont il manque encore quelques atomes crochus, il est devenu le chef d'orchestre de ses coéquipiers face aux All Blacks. Le néo-capitaine lance les assauts tricolores dans un timing parfait. Le meilleur exemple étant sûrement le second essai français durant l'ultime rencontre de novembre. "Toto" Dupont lance parfaitement Villière, puis sert avec une belle lucidité Ntamack. VIDEO. RUGBY. France. Du punch et des cannes, Penaud et Villière, les deux font la paireSans lui enlever les qualités qu'on lui connait, le Bleu a semblé lisser son rôle dans son jeu. Ainsi, il semble que si Galthié venait à devoir faire sans Dupont un jour, le système des Bleus ne s'en retrouverait pas chamboulé. Surtout au vu de la pléthore de talents à son poste. Même si la France perdrait un atout de poids. Cependant, en prenant la place d'un joueur plus distributeur durant l'Autumn Nations Series, le numéro 9 a tendance à moins ramener le jeu des Bleus aux exploits dont il est l'un des seuls à être capable sur la planète rugby.