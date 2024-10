RUGBY. Encore mineur, un certain Antoine Dupont faisait ses débuts professionnels il y a 10 ans jour pour jour

Celui que l’on considère aujourd’hui comme le meilleur demi de mêlée de l’histoire de ce jeu a joué son premier match pro voilà 10 ans, grâce à une dérogation signée par ses parents.

Le saviez-vous ? Un seul joueur professionnel français a débuté en équipe senior avant ses 18 ans. Son nom ? Antoine Dupont, évidemment.

Et si l’on vous en parle en ce samedi 26 octobre, c’est que cela fait 10 ans jour pour jour. Fin 2014, c’est donc la première fois que le nom d’Antoine Dupont, visage joufflu et juvénile, apparaît sur feuille de match professionnel.

Et comme le rugbyman le plus célèbre d’Europe n’a jamais fait les choses à moitié, c’est en Champions Cup, face à l’ogre du Leinster qu’il fit ses premiers pas chez les grands. Recruté par Castres quelques mois plus tôt à l’issue de la finale Crabos perdue avec ses potes du FC Auch face au Racing 92 et ultra-dominant en Espoirs, il est donc aligné par Serge Milhas en première à 17 ans et 345 jours, grâce à une dérogation signée par ses parents.

L’exception Dupont, la tentation Tuilagi… qui sont les 5 joueurs à avoir débuté le plus jeune en Top 14 ?

Et ce, suite à une blessure musculaire de Rory Kockott, le titulaire habituel du poste. Bilan ? 11 minutes de jeu et déjà de solides aptitudes montrées en défense et dans sa capacité à coller au ballon, malgré la défaite finale (15 à 21).

De bonnes premières minutes et une absence prolongée de Kockott suite à la période internationale qui arrive lui permettront ensuite de connaître ses premiers instants en Top 14 deux semaines plus tard, avant sa première titularisation en janvier 2015.

VIDÉO. TOP 14. En 2015 et à 18 piges, un certain Antoine Dupont faisait L’AMOUR à Oyonnax en 10

Mais c’est en Champions Cup encore une fois et dans la foulée que son premier fait d’arme arrive, lorsqu’il marque un essai renversant contre les Harlequins, après avoir battu Mike Brown et Chris Robshaw. Ce jour-là, tous ceux qui virent son exploit pensent avoir découvert un phénomène. Son vis-à-vis Danny Care le premier.

Mais personne n’imaginait à ce point. Avant qu’il n’embrasse, petit à petit, la carrière que vous connaissez tous…

VIDÉO. Avec une chistera divine, Dupont éclabousse le Hameau de sa classe !