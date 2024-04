RUGBY. En Nationale, Albi grille la priorité à Nice sans jouer et rêve de Pro D2

C'est la spécificité qui rend uniques les championnats de Nationale et de Nationale 2, les points accordés par la FFR sans jouer de match ! Grâce à cela, Albi prend la tête du classement général.

Une règle à part

La Nationale 1 est un championnat passionnant, et si l'antichambre de la Pro D2 est remplie de talent, elle est aussi soumise à une spécificité bien à part ! Trois fois dans la saison, la Fédération Française de Rugby met le nez dans les finances des clubs, afin d'attribuer des points supplémentaires.

Cette première initiative a été mise en place au début de la saison, puis au milieu et désormais début avril, juste avant les phases finales ! Chaque club doit remettre des documents admis à la FFR, prouvant ainsi leur bon comportement financier.

Avec l'incident arrivé à Blagnac, ou encore à Cognac, à l'échelon inférieur, les instances dirigeantes du rugby français sont sur le qui-vive et ne laissent rien passer !

De ce fait, ce mercredi matin, la FFR a donc attribué à chaque club de Nationale un total de deux points supplémentaires, sauf à une seule équipe. En effet, le leader Niçois n'a pas reçu cette faveur, lui qui était pourtant en tête du classement depuis plusieurs journées.

Ce changement permet donc à Albi de prendre la tête du championnat, provisoirement, certes, mais cela pourrait avoir une influence en fin de saison. Les Albigeois sont à présent à 88 points, tandis que Nice comptabilise 87 unités.

Albi est donc un sérieux candidat à la montée cette saison, et se montre actif sur le marché des transferts. Le club du sud-ouest a annoncé la signature de l'ouvreur Thibault Olender ce mercredi, mais aussi de Ianis Ponsole, tous les deux pour trois saisons. En plus de cela, de nombreuses prolongations ont été actées en interne.

Bon nombre de prétendants

Pour rappel, dans la troisième division du rugby français, les six premières équipes sont qualifiées pour les phases finales. Parmi elles, les deux premières sont directement envoyées en demi-finale, tandis que les clubs qui finissent à la troisième et quatrième place reçoivent le quart de finale. Ceux placés en cinquièmes et sixièmes positions devront donc se déplacer pour le premier tour à élimination directe.

À ce stade de la compétition, il ne reste que deux journées de Nationale, la 25ᵉ et la 26ᵉ, qui devront départager les équipes encore en lice. Lorsque l'on jette un œil au classement, on se rend compte que rien n'est encore acquis dans ce top 6.

Si Albi et Nice sont d'ores et déjà presque assurés de finir dans les deux premiers, Narbonne et Carcassonne sont quant à eux aussi quasiment certains de finir à la troisième ou quatrième place. En dessous, c'est plus flou, car Suresnes est cinquième, mais n'a que deux points d'avance sur Chambéry qui est sixième.

Hyères-Carqueiranne, Périgueux et Bourgoin sont en embuscade juste en dessous, et espèrent se qualifier lors de la dernière journée. Bourgoin et Périgueux reçoivent deux fois, mais pour les Périgourdins, la dernière rencontre est déjà gagnée, face à Blagnac. Voici le classement mis à jour :

1. Albi, 88 pts

2. Nice, 87 pts

3. Narbonne, 81 pts

4. Carcassonne, 80 pts

5. Suresnes, 73 pts

6. Chambéry, 71 pts

7. Hyères-Carqueiranne, 67 pts

8. Bourgoin-Jallieu, 65 pts

9. Périgueux, 65 pts

10. Massy, 62 pts

11. Tarbes, 57 pts

12. Bourg-en-Bresse, 57 pts

13. Vienne, 23 pts

14. Blagnac, – 46 pts

