RUGBY. La stat’ inconcevable qui montre que Sam Whitelock est légendaire !

Après avoir déclaré qu’il arrêterait son immense carrière à la fin de la saison, Sam Whitelock restera à jamais un seconde ligne All Black de légende.

Le All Black le plus capé de l’histoire (avec 153 sélections) ne va bientôt plus fouler les terrains de Top 14 avec la Section Paloise. A 35 ans, le futur retraité laissera un immense vide derrière lui, et plus particulièrement dans la sélection néo-zélandaise.

Les All Blacks vont devoir reconstruire derrière l’exceptionnelle paire Brodie Rettalick/Sam Whitelock. Scott Barrett a déjà commencé à prendre le relais, mais il aura beaucoup de chemin à faire pour rattraper ses ainés.

La légende néo-zélandaise

Pour rappel, Sam Whitelock c’est 4 Coupes du monde disputées, dont 2 remportées en 2011 et 2015, 11 Rugby Championship/Tri Nations et 7 titres de Super Rugby.

Une longévité incroyable, pour un joueur exceptionnel en touche, dans le jeu courant, en défense… L’ancien joueur des Crusaders est un modèle pour tous les secondes lignes et même tous les joueurs du monde.

Toujours bien placé, capable d’actions de grande classe, mais aussi rugueux sur ses plaquages et dans les rucks, il se sera imposé comme titulaire indiscutable chez les All Blacks pendant 13 ans.

Inusable et indispensable chez les All Blacks

Avec 153 sélections à son actif, Sam Whitelock aura battu son compère Richie McCaw pour le record de sélections avec le maillot noir orné de la fougère argentée.

L’équipe de Nouvelle-Zélande à commencer à disputer des rencontres en 1903, soit un total de 637 matchs jusqu’à la finale de Coupe du Monde de 2023. Du haut de ses 153 caps, le seconde ligne aura donc disputé 24% des rencontres de sa nation depuis sa création.

Une statistique incroyable de plus à mettre au crédit d’un homme, qui restera dans le panthéon des secondes lignes de légende comme Victor Matfield, John Eales, Martin Johnson, Fabien Pelous ou Bakkies Botha.