RUGBY. Du terrain au sifflet, l’Afrique du Sud prépare ses futurs arbitres stars

Déjà au sommet du rugby mondial avec les Springboks, la fédération d’Afrique du Sud de rugby à XV veut désormais former l’élite de l’arbitrage mondial.

Après avoir remporté deux Coupes du monde consécutivement, l’Afrique du Sud veut continuer de s’imposer dans le rugby. Pour l’avenir, la fédération sud-africaine souhaite ainsi être à l’origine de la formation des meilleurs arbitres internationaux. Ainsi, un projet conséquent dirigé par Jaco Peyper a été lancé au pays.

Une révolution pour le rugby sud-africain

En effet, Rugby Pass nous informe que lui et l’arbitre vidéo Marius Jonker vont être au cœur d’un nouveau projet lancé par la fédération d’Afrique du Sud de rugby à XV. Ce dernier vise à créer un groupe d’arbitres d’élites, qui pourraient tous officier au niveau international. Auparavant, SA Rugby ne disposait que d’un panel d’arbitres nationaux, pour désigner ses meilleurs officiels de matchs. Si ce dernier existe toujours, le groupe “élite” a été créé pour montrer les nouvelles ambitions de la fédération sur cette partie du rugby.

Actuellement, le panel d’officiel de matchs nouvellement créé par la fédération d’Afrique du Sud de rugby à XV compte six titulaires et deux réservistes. “L'idée sous-jacente est de permettre un travail plus spécifique avec les officiels de match à différents niveaux", a déclaré le directeur général des arbitres de SA Rugby, Banks Yantolo.

Aujourd’hui membre du staff de Rassie Erasmus, Jaco Peyper a pris sa retraite en tant qu’officiel de match depuis presque un an. Au début, sa nouvelle mission consistait à aiguiller les Springboks pour améliorer leur discipline, soit un poste similaire à celui qu’occupe Jérôme Garcès avec le XV de France présentement. Désormais, son rôle va s’étendre à des nouvelles missions dès l’année prochaine.

Afrique du Sud et France, l’arbitrage comme fer de lance

Cette nouvelle arrive deux semaines après la défaite d’Abdelatif Benazzi aux élections pour la présidence de World Rugby. Ouvertement soutenu par la fédération sud-africaine, le Français souhaitait rebattre les cartes de l’influence française dans le monde du rugby, le tout en étant épaulé par la nation d’Afrique australe. Mais cet avenir n’aura pas lieu, après la victoire de l’Australien Brett Robinson.

Ainsi, la création de ce groupe d’arbitre élite montre la volonté de l’Afrique du Sud de s’imposer à tous les niveaux du rugby international, malgré la défaite aux récentes élections. Cette innovation fait alors écho aux récentes initiatives françaises pour essayer de relancer son arbitrage. Après un “plan de performance” lancé en parallèle du dernier mondial, le rugby français souhaite professionnaliser ses officiels de matchs.

Florissant durant les années 2010, l’arbitrage français a vu le nombre de ses représentants baisser au niveau international au fil des années. À la Coupe du monde 2023, Mathieu Raynal était le seul Français présent en tant qu’arbitre principal. Alors, l’Afrique du Sud et la France, réussiront-ils à devenir le nouveau visage de l’arbitrage international ? Affaire à suivre…

