''Les chiens affamés ne sont pas loyaux'', tensions à World Rugby après la défaite de Benazzi

Après l’élection de Brett Robinson et la défaite de l’ancien du XV de France Abdelatif Benazzi à la présidence de World Rugby, des tensions apparaissent.

Le 14 novembre dernier, le Français Abdelatif Benazzi a connu une importante désillusion. Pour cause, l’ancien capitaine du XV de France a perdu d’une courte tête (25 contre 27 voix) face à l’Australien Brett Robinson dans la course à la présidence de World Rugby. “Mon message est passé, mais c’est la politique qui a fait basculer les choses.[...] Il y a un petit détail qui m’a échappé au dernier moment. Ça ne vient pas des alliés historiques. On m’a dit que j’ai été trahi”, a déclaré le candidat à la présidence au Midi Olympique après sa défaite.

En effet, les soutiens du Français étaient confiants quant à leur victoire au second tour, Abdelatif Benazzi ayant eu l’appui de nombreuses fédérations continentales. Mais rien ne s’est passé comme prévu et plusieurs médias internationaux se sont emparés de l’affaire. Du côté de l’institution internationale, des tensions sont apparues suite à ce scrutin.

Abdelatif Benazzi trahi ?

Ainsi, The Times affirmait que le président de Rugby Afrique Herbert Mensah aurait trahi son engagement, pour lui assurer un poste au Bureau Exécutif de World Rugby. L'homme d’affaires ghanéen a bien été élu, mais l’information a été démentie par ses soutiens, Rugby Afrique et l'article initial a été modifié en conséquence.

On Nov 14, @thetimes irresponsibly published false and baseless claims about our role in the World Rugby elections. Despite their retraction, other outlets are citing this misinformation.



RA’s official response below: pic.twitter.com/dJPwNq3rTA — Rugby Afrique (@RugbyAfrique) November 16, 2024

“Complètement faux, renseignez-vous s'il vous plaît. Les deux absents étaient l'Italie et le Japon, pas l'Afrique. Au contraire, la France n'a même pas voté pour l'Afrique”, a confié Godwin Kayangwe Arinaitwe, président de la fédération ougandaise sur son compte X. Le dirigeant cible le non-soutien de la France envers Herbert Mensah, pour l'élection au poste d’Association Régionale au Bureau Exécutif de World Rugby.

Totally wrong ,get facts please ,the two misses were Italy and Japan ,not Africa , on the contrary France didn't even vote Africa — Godwin Kayangwe Arinaitwe (@KayangweGodwin) November 15, 2024

Abdelatif Benazzi ou Brett Robinson, qui est le nouveau président de World Rugby ?

De plus, le journal uruguayen El Observador assure que l’Afrique aurait fait faux-bond à Abdelatif Benazzi, arguant que seuls l’Italie et la Géorgie (4 voix au total) se sont rangés côté français au second tour. De l’autre côté, l’Irlande et Rugby Afrique (5 voix au total) se seraient positionnés en faveur de Brett Robinson au second vote. Initialement, ces quatre nations avaient voté pour l’Italien Andrea Rinaldo, éliminé dès le premier tour.

Selon l'enquête du journaliste Ignacio Chans, les votants alliés à Abdelatif Benazzi dès le premier tour seraient la France, l’Afrique du Sud, l’Argentine, le pays de Galles, la Roumanie, l’Uruguay et les Fidji. En complément, les fédérations continentales d’Amérique du Sud, d’Europe et d’Asie auraient déposé le même vote. Cependant, le vote étant à bulletin secret, il est impossible de vérifier la véracité de ces révélations.

Tension entre World Rugby et ses fédérations ?

Quelques jours après l’élection, le président d’Asia Rugby Qais A. Al Dhalai a publié les termes suivants sur ses réseaux sociaux : “Les chiens affamés ne sont pas loyaux. Ils mangent avec tous ceux qui ont de la nourriture.” Il est un fervent partisan d’Augustin Pichot, figure de proue de la mondialisation et de l’ouverture du rugby.

Hungry dogs aren’t loyal. They will eat with anybody who has food. — Qais A. Al Dhalai (@QaisUAE) November 20, 2024

We lost the battle but definitely not the war!@AbBenazzi @AP9_ @pinopuca — Qais A. Al Dhalai (@QaisUAE) November 14, 2024

Avant et après l’élection, Qais A. Al Dhalai a apporté publiquement son soutien à Abdelatif Benazzi. Malgré le soutien de la France, l’Émirati a perdu face à Herbert Mensah au poste d’Association Régionale au Bureau Exécutif de World Rugby. Enfin, Agustín Pichot et certains de ses alliés, dont l’Uruguayen Sebastian Piñeyrúa, n’ont pas non plus réussi à s’imposer lors des votes pour les sièges du Bureau Exécutif. Une défaite cinglante qui crée visiblement quelques tensions à World Rugby.

