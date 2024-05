‘‘Cette compétition sera la crème de la crème’’ : Le directeur de l’EPCR détaille la Coupe du Monde des Clubs

Le directeur général de l’EPCR, Jacques Raynaud est revenu précisément sur la nouvelle formule de Coupe du Monde des Clubs, prévue pour 2028.

Il y a maintenant deux ans, les franchises sud-africaines rejoignaient les Coupes d’Europe, pour devenir la Champions Cup et la Challenge Cup.

Une décision qui a fait polémique sur le plan écologique, avec des vols supplémentaires à l’autre bout du monde, mais également sur le plan sportif. Avec des longs trajets ayant un impact sur la forme physique des équipes.

Après sa victoire en huitième de finale face aux Stormers, La Rochelle est le seul club français qui s’est imposé en Afrique du Sud en 7 rencontres.

Les équipes anglaises n’ont jamais, elles aussi, réussi à battre les Sud-Africains sur leur sol. Un bilan que l’on peut attribuer aux performances des joueurs du continent africain, mais aussi aux multiples trajets des adversaires.

D’autant plus que les franchises de la nation arc-en-ciel ont aussi du mal à se déplacer, avec aucune équipe qui a réussi à atteindre les demi-finales de Champions Cup.

Une difficulté qui n’inquiète pas le directeur général de l’EPCR, invité au micro de Sud Radio.

Le bilan est globalement positif, les franchises sud-africaines ont amplement mérité leur place.’’

Une Coupe du Monde des Clubs

Dans cette optique d’augmenter le nombre de rencontres entre les clubs de pays différents, Jacques Raynaud a expliqué le fonctionnement de ce nouveau mondial des clubs à venir en 2028.

Cette compétition sera la crème de la crème. Sur le plan sportif, on produira un champion d’Europe et un champion du monde des clubs, on pense que c’est possible.’’

Dans les détails, le Français explique que les 8 meilleures équipes de la Champions Cup (les 2 premières des 4 poules) seraient qualifiées pour cette Coupe du Monde.

Elles seront ensuite opposées aux 8 meilleures équipes de l’hémisphère sud. La répartition de ces 8 autres franchises n’est pas encore connue. Elles proviendront soit toutes du Super Rugby, soit 6 du Super Rugby et 2 de la ligue japonaise.

De nombreux points sont encore à éclaircir, concernant les endroits où auront lieu ces rencontres, mais aussi sur le plan écologique et économique avec la multiplication des déplacements entre différents continents.

