RUGBY. Direction la Régionale 3 pour cet ancien champion de France avec Clermont

Le Stade Clermontois Rugby, club de Régionale 3, a fait très fort en recrutant un ancien champion de France avec l'ASM, Benson Stanley (37 ans).

On le sait, certaines anciennes gloires du rugby n'hésitent pas à finir leur carrière en amateur, afin de poursuivre leur passion. Une pratique assez courante en France, en témoigne la longue liste des anciens professionnels jouant désormais en amateur (Lemi, Lapeyre, Lassalle). Et sans surprise, cette dernière va encore s'allonger : en effet, le Stade Clermontois Rugby (club de Régionale 3), a officialisé via ses réseaux sociaux l'arrivée d'une nouvelle recrue. Et pas des moindres puisqu'il s'agit ni plus ni moins de Benson Stanley, champion de France avec l'ASM en 2017 et ancien international chez les All Blacks (3 sélections). À 37 ans, celui qui est également passé par Pau et Montauban viendra donc apporter toute son expérience et sa science du jeu au Stade Clermontois, tout en continuant de remplir son rôle au sein du staff de Clermont.

