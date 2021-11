Rugby. Des All Blacks en quête de rédemption face aux Bleus : ''La meilleure réponse sera d'être efficace et physique''

Les All Blacks se présentent face au XV de France avec la ferme intention de ne pas commettre les mêmes erreurs qu'en Irlande. Mais ils se méfient des Bleus.

Une poignée de jours nous séparent désormais du match tant attendu entre l'équipe de France et les All Blacks. Ce choc est avant-goût de ce qui attend les supporters en 2023. Bien sûr, le contexte sera différent. Les deux sélections auront eu plusieurs semaines de préparation avant ce match d'ouverture de la Coupe du monde. Ce sera le premier match d'une longue compétition et les joueurs seront dans des dispositions physiques et mentales bien différentes. Cependant, les compositions devraient être sensiblement identiques. De fait, cet affrontement sera riche d'enseignements pour les deux camps. Les All Blacks comme les Bleus ont déjà beaucoup appris ces dernières semaines. Mais ils sont encore loin d'avoir réglé tous leurs problèmes. Côté néo-zélandais, la défaite à Dublin a montré que si les avants néo-zélandais sont dominés, les arrières n'ont que très peu de chances de briller. Ces derniers avaient été en vue face au Pays de Galles, mais sur la pelouse de l'Aviva Stadium, ils ont été bousculés comme rarement auparavant. Avant les Irlandais, seuls les Boks avaient battu les Blacks. Et on ne vous apprend rien en disant que le pack sud-africain n'est pas composé d'enfants de chœur. "Il faut savoir gagner la ligne d'avantage dans le rugby actuel et nous n'en avons pas su le faire suffisamment la semaine dernière. Il ne s'agit pas seulement d'une attitude, mais aussi d'une tactique et d'une compétence. Les opportunités contre la France seront différentes de celles de l'Irlande", explique Ian Foster via Stuff. Quand elles se présenteront, ce sera aux joueurs de prendre les bonnes décisions. Ce qu'ils n'ont pas toujours sur faire à Dublin comme l'explique Sam Cane, spectateur privilégié du revers des siens en Irlande. "Certaines décisions ont été analysées devant l'équipe et ce n'est jamais facile pour les individus lorsque cela se produit. Mais si vous le voyez comme des moments de croissance, ces personnes peuvent s'améliorer et nous pouvons nous améliorer en tant qu'équipe." On peut donc s'attendre à voir à autre visage des All Blacks samedi à Saint-Denis. Si le 3e ligne estime via l'Irish Times qu'ils ont de quoi être fier de la manière dont ils ont défendu face au XV du Trèfle malgré la défaite, il attend autant d'engagement en attaque. "La meilleure réponse (contre la France) sera d'être efficace et physique". RUGBY. France/All Blacks. Sam Cane se méfie d'Antoine Dupont : ''C'est une menace constante''Voilà qui annonce la couleur pour les Bleus. "C'est quelque chose dont nous devons apprendre parce que nous allons affronter une équipe française qui est aussi assez implacable dans la façon dont elle veut jouer." L'Irish Times estime que la France a les capacités de mettre en difficulté la Nouvelle-Zélande. Non seulement grâce à des individualités comme Antoine Dupont, mais aussi grâce à son jeu d'avants. Auront-ils les arguments pour contrer les Tricolores ? "La Nouvelle-Zélande n'a pas été en mesure de contrer l'Irlande une fois que l'équipe locale était sur une lancée, analyse l'Irish Times. Ce qui a soulevé la question de savoir s'ils ont la possibilité de changer leur style de jeu pour passer du jeu expansif à quelque chose qui ressemble davantage au rugby international traditionnel." Selon Cane, le jeu qu'ils ont proposé à Cardiff prouve qu'ils ont en leur possession les outils pour s'adapter à leurs adversaires. Aux Bleus de leur proposer quelque chose auquel ils ne s'attendent pas. RUGBY. ANALYSE. Comment les Blacks structurent-ils leur jeu ?