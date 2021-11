RUGBY. ANALYSE. Comment les Blacks structurent-ils leur jeu ?

Une chaîne Youtube s’est intéressée au jeu des All-Blacks, et comment ces derniers le structurent. Focus sur leur match face au Pays de Galles.

Ça y est, le match le plus attendu de la tournée, face à la Nouvelle-Zélande, approche à grands pas. Il ne nous reste plus que 5 jours à patienter, avant de voir Dupont and Co affronter les Savea, Ioane, Barrett et j’en passe. Mais en attendant le choc, on vous propose de vous faire découvrir une analyse du jeu des All-Blacks, donnée par une chaîne Youtube du nom de Geraint Davies Rugby Coaching & Analysis.

Cette vidéo s’appuie exclusivement sur le match entre la Nouvelle-Zélande et le Pays de Galles, qui s’est déroulé le 30 octobre dernier (victoire des Blacks 16-54). On y voit quelques phases de jeu, qui illustrent parfaitement le plan de jeu des coéquipiers de Barrett. Et ce qui nous frappe en regardant cette vidéo, c’est que les Blacks ont un don pour s’adapter rapidement à toutes les situations possibles, sans pour autant perdre de vue leurs lancements prévus.

Un jeu d’avant très bien léché

L'analyste s’est attardé sur deux des sept essais inscrits par la Nouvelle-Zélande lors de ce match, pour illustrer son propos. Le premier, qui est finalement conclu par TJ Perenara, a été construit durant 5 phases de jeu, à la suite d’une mêlée dans le camp gallois. On y voit un jeu à une, voire deux passes, qui permet de fixer la défense locale. Si Jordan est d’abord utilisé en rampe de lancement, le jeu est ensuite dicté par les avants (qui jouent comme des ¾). C’est notamment le cas de Retallick et de Savea, qui part de petites transmissions, permettent à leurs coéquipiers de prendre l’intervalle. Et c’est ici, toute la force des Blacks. Ils arrivent dans un petit périmètre à viser les trous dans la défense adverse, sans faire appel à la ligne d’arrière.

On voit d’ailleurs que ce plan de jeu est scrupuleusement respecté par les avants All-Blacks : l’analyse ici nous démontre qu’après chaque ruck, des cellules de deux ou trois avants sont en place, pour distribuer le jeu soit au près, soit au large. Mais là où les Néo-Zélandais sont au-dessus, c’est dans leur capacité à s’adapter, dans un plan de jeu défini. Si d’autres nations, comme la France, peuvent très bien le faire par moment, les Blacks eux le font sans arrêt. En témoigne le comportement de Beauden Barrett sur le premier lancement de jeu, ou encore celui de Savea, qui décide de partir au ras du regroupement. Un choix payant, puisque ce dernier sert son demi de mêlée qui n’a plus qu’à aplatir le ballon dans l’en-but.

Des relances dévastatrices

Les Français sont prévenus, il ne faut surtout pas rendre le ballon aux Néo-Zélandais, surtout lorsque ces derniers sont déjà placés ! Le Pays de Galles l’a d’ailleurs compris, en encaissant deux essais suite à de mauvais jeu au pied de leur part. Le premier, inscrit par Reece, est une merveille d’action, conclut par l’ailier d’origine fidjienne. Tout comme le second d’ailleurs, inscrit par Jordan. Mais ce deuxième essai nous permet, dans sa structure, de mieux comprendre l’attitude des joueurs néo-zélandais après un coup de pied adverse. L’analyse faite dans cette vidéo met en lumière le jeu sans ballon des Blacks, et notamment des avants.

Que ce soit sur l’essai de Jordan, ou bien sur la percée de Ioane, on aperçoit les avants se replacer en formant une même ligne avec le rideau défensif gallois. Ceci amène non seulement de l’incertitude côté adverse, mais permet également de gêner un tout petit peu le défenseur, sans pour autant se faire sanctionner par l’arbitre. Et lorsque vous avez des fusées qui arrivent à pleine vitesse sur vous, compliqué de les arrêter. On voit d’ailleurs que Ioane et Jordan trouent le rideau du Pays de Galles là où se replace un de leur coéquipier. De petits détails, qui font toute la différence au final.

Les Français sont donc prévenus, il ne faudra pas laisser le moindre espace à des joueurs de cette qualité, sous peine de se faire punir de façon immédiate.

Pour en savoir plus, on vous laisse découvrir l’entièreté de la vidéo ci-dessous.