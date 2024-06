RUGBY. Déjà dans l'histoire ? Thomas Ramos prêt à briser un record faramineux et historique lors de la finale du Top 14

Couronné sur la scène européenne récemment, Thomas Ramos et le Stade Toulousain sont sur le point de réaliser un nouveau doublé avec le Brennus. Néanmoins, un autre enjeu plane...

Un record historique prêt à tomber

Cette saison, Thomas Ramos est à la chasse aux records ! L'arrière polyvalent du XV de France et du Stade Toulousain est un joueur formidable, mais également un buteur fiable et réputé pour son sang-froid dans les moments cruciaux.

En charge des tirs au but, en équipe de France et avec Toulouse, Ramos a peaufiné son geste au cours de ces dernières saisons, et fait désormais partie des références mondiales dans l'exercice.

Plus tôt dans l'année, en mars, lors du Tournoi des 6 Nations, le natif de Mazamet avait battu un record anecdotique, certes, mais prouvant son efficacité en Bleu. En effet, Ramos avait dépassé Christophe Lamaison et un certain Frédéric Michalak en nombre de transformations inscrites avec le maillot frappé du coq.

Ce dernier avait été auteur de 20 points lors de la victoire des Tricolores (45-24) à Cardiff face au Pays de Galles, portant donc son total à 63 unités, contre 61 pour ses pairs. Il figure également septième meilleur buteur de la sélection.

Néanmoins, c'est bien pour ses prouesses en club que nous nous intéressons à lui, au matin de jouer sa quatrième finale de Top 14. Avec plus de 140 matchs au compteur, Ramos a eu le temps d'en mettre, des points.

Rien que cette saison, le joueur de 28 ans en a inscrit 212 avec le Stade Toulousain, soit plus de 10 en moyenne par match. Ce soir, pour la finale du Top 14, Thomas Ramos n'aura besoin que de cinq points pour devenir le meilleur réalisateur de l'histoire du Stade Toulousain !

En effet, ce dernier pourrait dépasser Jean-Baptiste Elissalde qui compte 1 776 points avec les rouge et noir. Il est à 1 772 unités, avec près de 50 matchs de moins joués !

Compétiteur dans l'âme, il est certain que ce record, qui peut paraître dérisoire pour certains, trottera dans le coin de la tête de Ramos. Pour rappel, lors de la finale de Top 14 de la saison dernière, il avait planté 19 points, sur les 29 de son équipe.

