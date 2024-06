RUGBY. La composition tant attendue du Stade Toulousain pour la finale du Top 14

Ce vendredi, le Stade Toulousain affronte Bordeaux-Bègles en finale du Top 14. Découvrez la composition des rouge et noir avec Antoine Dupont et Romain Ntamack.

Ce vendredi soir, le Stade Toulousain affronte Bordeaux-Bègles en finale du Top 14. Pour rappel, le champion en titre ne pourra pas compter sur le pilier du XV de France Cyril Baille, récemment opéré après une grave blessure face aux Rochelais. Neti le remplace.



Devant toujours, Emmanuel Mefaou manque à l'appel. Le colosse n'est pas apte à jouer ce match au sommet dans la cage. Sa densité physique manquera aux Toulousains. Mais ils ont d'autres arguments.



Et ce, même si le meilleur marqueur de l'équipe Lebel est forfait après son pépin physique au dos. Finisseur contre le Stade Rochelais, il ne sera cette fois-ci pas sur la feuille de match.

Pour le reste de la composition, on ne change pas une équipe qui gagne. Arnodl et Flament sont dans la cage. Cros, Roumat et Willis forment la troisième ligne.

Une charnière classique Dupont/Ntamack devra mettre sur orbite les centres Ahki et Chocobares sans oublier les ailiers Mallia et Kinghorn. Comme face au Stade Rochelais, Thomas Ramos porte le numéro 15.

Chez les finisseurs, Merkler entre dans les 23 à l'instar de Capuozzo. L'Italien profite en effet du forfait de Lebel. Costes, Graou, Brennan ou encore Vergé auront la lourde tâche de terminer cette finale.

Notez qu'en face, l'UBB a finalement titularisé l'ouvreur Jalibert et le pilier Tameifuna. Et ce, après avoir annoncé que ce dernier ne serait pas sur la feuille de match.