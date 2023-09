RUGBY. Coupe du monde. Un XV de France frustré : ''On est tombés dans le piège des Uruguayens''

Malgré la victoire sur l'Uruguay à la Coupe du monde, les joueurs du XV de France n'ont pas manqué de faire part de leur frustration par rapport à leurs ambitions.



Ce jeudi soir, le XV de France a remporté son deuxième match de poules face à l'Uruguay. Un succès sans réel panache pour des Bleus qui ont été bousculés devant et qui n'ont pas été en mesure de mettre la main sur la rencontre. "On est tous d’accord pour dire que le plus important ce soir, c’était la victoire. On n’a pas réussi à contrôler le match et à prendre le score malgré beaucoup d’application, d’envie de bien faire. L’Uruguay a bien su nous contrer dans tous les secteurs du jeu", commentait Fabien Galthié en conférence de presse.



On a senti la différence entre une équipe remaniée composée de joueurs qui manquaient d'automatismes et de repères avec un groupe composé majoritairement d'éléments qui évoluent ensemble toute l'année. "L’équipe d’Uruguay a fait corps, n’avait rien à perdre. On avait en face une équipe très homogène, c’est un club en fait, c’est Peñarol, un club professionnel qui joue dans la ligue américaine." Coupe du monde. Brouillon, le XV de France n'a pas convaincu les supporters sur les réseaux sociauxLos Teros démarraient leur Coupe du monde face aux Bleus et ils ont bien cru réaliser un coup parfait et remporter une victoire historique. Un match totalement piège pour des Tricolores qui n'ont pas réussi à mettre les bons ingrédients au bon moment. "Cette équipe était nerveuse, voulait absolument faire la différence, marquer vite, tout en étant très appliquée".



Même son de cloche du côté des joueurs qui n'ont pas caché leur frustration après ce succès compliqué, comme l'analysait Cameron Woki au coup de sifflet final. "Je pense qu’on les a respectés, mais je pense qu’on n’a pas su mettre notre jeu en place, en mêlée ou dans le jeu courant. On savait qu’on dominait, mais on n’était pas patients". Même si les Tricolores savaient qu'il n'y aurait aucun match facile, cette rencontre leur a servi de rappel. "On a eu du mal à avoir de bonnes libérations sur nos rucks. Forcément, sans ballon rapide, c’est plus compliqué de mettre son jeu en place et les Uruguayens ont été valeureux", explique le talonneur Pierre Bourgarit. Coupe du monde. Laborieux et en manque de repères, le XV de France s'impose au forceps contre l'Uruguay ! Le rugby, ça commence devant. Et il est vrai que les Français ont été particulièrement en difficulté face à des Sud-Américains agressifs qui ont notamment perturbé leurs ballons portés. Mais pas que, puisque la France aussi eu du mal à s'imposer en mêlée. "Je ne pense pas qu’on a souffert. On a été très dominants mais on n’a pas été récompensés. Ce sont des questions d’arbitrage. C’était du 50/50. On est frustrés", estime Macalou. Une indiscipline qui a cependant permis aux Uruguayens de rester dans la partie et de maintenir un faux rythme. "Si on n’avait pas fait autant de fautes, le match aurait été totalement différent."



Après une performance remarquable en termes de pénalités concédées face à la Nouvelle-Zélande, le XV de France est retombée dans ses anciens travers. Preuve que rien n'est jamais acquis. "En rugby, quand tu penses tenir quelque chose. Tu le perds au match d’après si tu ne mets pas ce qu’il faut, les petits détails, tu le perds. On était partis sur une performance en termes de discipline qui nous a permis de gagner le match contre la Nouvelle-Zélande. Ce soir, on a fait une mauvaise performance en termes de maîtrise collective." Le prochain match face à la Namibie sera sans doute du même acabit. On verra alors si les Bleus ont appris de leurs erreurs et s'ils parviennent à rectifier le tir.



On peut imaginer qu'il y aura encore du changement dans les lignes. Mais il est important que tous les joueurs aient du temps de jeu pour la suite de la compétition. "Une Coupe du Monde, c’est une aventure au long cours, chaque match est une épreuve, la vie de groupe compte énormément. Un match comme celui de ce soir permet de renforcer l’équipe, de la rendre meilleure, plus forte pour le match dans une semaine à Marseille", explique le sélectionneur du XV de France.