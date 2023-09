RUGBY. Coupe du monde. France, Irlande, Afrique du Sud, qui va monter sur le trône ?

Les matchs du week-end à la Coupe du monde, et notamment Afrique du Sud vs Irlande au Stade de France, auront un impact sur le classement mondial.

Vos matchs de Rugby France/Namibie et Afrique du Sud/Irlande à quelle heure et sur quelle chaîne ?La troisième journée de la phase de poules de la Coupe du monde pourrait avoir de grosses répercussions sur le classement mondial. En effet, l'Irlande et l'Afrique du Sud s'affrontent ce samedi soir. Compte tenu de l'écart entre ces deux nations au ranking, à savoir 0,15 points, la première place mondiale sera en jeu.



Si les Springboks s'imposent au Stade de France, ils mettront fin au règne de 14 mois de l’Irlande. Laquelle pourrait même rétrograder au troisième rang si la France s’impose face à la Namibie. Les Irlandais n'ont plus quitté le trône depuis le 18 juillet 2022 et leur victoire dans la série face à la Nouvelle-Zélande.



Soit plus de 60 semaines à la première place mondiale. L'Irlande est à la troisième nation à avoir été le plus longtemps numéro 1 de manière consécutive après la Nouvelle-Zélande (509 semaines) et l'Afrique du Sud (98).



World Rugby nous explique que le XV du Trèfle conservera sa première place en cas de nul avec l’Afrique du Sud, mais elle n’aura plus que 0,09 point de marge. En revanche, un succès de plus de 15 points sur les champions du monde lui permettrait de prendre un gros bol d'air avec plus de 6 points d'écart au classement.



Un revers des Sud-Africains combiné à un succès tricolore ce jeudi soir à Marseille, les vainqueurs de la coupe du monde 2019 glisseraient à la troisième place. Vous l'avez compris : qu'importe le vainqueur de ce choc à Saint-Denis, les Bleus seront deuxièmes grâce à un succès sur les Namibiens.



Cependant, un revers des Bleus — qui serait un véritable séisme sur la planète ovale — verrait l'équipe de France pointer au quatrième rang derrière la Nouvelle-Zélande après ce troisième week-end de compétition. Les Tricolores ne pourront pas descendre plus bas en cas d'échec, mais ce serait à n'en pas douter une énorme claque. RUGBY. Coupe du monde. Le XV de France annonce la couleur avec une composition redoutableEn effet, Fabien Galthié a aligné une grande partie des titulaires habituels pour ce match en semaine. L'objectif étant de ne pas perdre le rythme et de poursuivre la montée en puissance avant d'affronter l'Italie. Puis de retrouver les Irlandais ou les Sud-Africains en quart. Le match de samedi donnera déjà un élément de réponse quant au futur adversaire des Bleus.