RUGBY. Combien de succès séparent la France du record du monde de victoires consécutives ?

L'équipe de France a enchaîné dix victoires de rang. Une première depuis les années 30. Ils sont encore loin du record du monde.

RUGBY. Ce record vieux de presque 100 ans que les Bleus pourraient égaler au JaponCe samedi en battant le Japon, l'équipe de France a égalé son record de victoires consécutives. Les hommes de Fabien Galthié n'ont plus perdu depuis l'été 2021 en Australie. Soit 10 victoires de rang pour les Tricolores. Une superbe performance pour une équipe qui il n'y a pas si longtemps n'avait gagné que trois matchs sur onze. Ce fut le cas en 2017 ou encore en 2018, des années où les Bleus avaient croisé la route des Boks et des Blacks à trois reprises durant l'été. Les Sud-africains, les Français les retrouveront justement au mois de novembre. Ayant déjà battu la Nouvelle-Zélande, l'Argentine et l'Australie, c'est la dernière nation de l'hémisphère qu'ils n'ont pas encore accrochée à leur palmarès. Ce sera le plus gros test de l'année pour les protégés de Galthié.



En cas de succès, ils établiraient le record historique de victoires pour l'équipe de France. Néanmoins, ils seraient loin du record du monde de succès consécutifs. Celui-ci est détenu par la Nouvelle-Zélande (2016) et l'Angleterre (2017) avec 18 victoires de rang ! Si les Bleus veulent l'égaler, ils devront battre les Boks en novembre, mais aussi les Wallabies et une fois de plus le Japon. Mais surtout réaliser un nouveau Grand Chelem. Ce qui implique d'aller s'imposer en Angleterre à Twickenham puis à Dublin face à des Irlandais qui viennent de s'offrir un succès historique sur les All Blacks. Rien que ça. Ce serait à n'en pas douter une performance remarquable et mémorable à quelques mois de la Coupe du monde. Pour rappel, la France a déjà réussi à enchaîner deux Grands Chelems, c'était en 1997 puis en 1998. Une autre époque. Depuis jamais une nation n'y est parvenu...