RUGBY. Clermont avec une charnière Jauneau – Belleau mais sans Raka face aux Sharks en Challenge Cup

Ce samedi, Clermont affronte les Sharks en demi-finale de la Challenge Cup. Découvrez les compositions des deux équipes pour ce match couperet.

RUGBY. Clermont privé de son arme offensive Alivereti Raka au pire moment pour défier les Sharks ?Ce samedi, Clermont affronte les Sharks en demi-finale de la Challenge Cup. Comme pressenti, Raka est forfait pour ce match couperet. On retrouvera Jurand sur une aile et Delguy de l'autre.

La charnière est logiquement composée de Belleau à l'ouverture et Jauneau à la mêlée. Ce dernier est également capitaine. Tandis que Moala et Hériteau forme la paire de centres.

Du lourd en troisième ligne face aux Sud-Africains avec Kremer, Yato et Lee. L'attelage dans la cage est composé de Simmons et Lavanini. Sur le banc, on retrouve Sowakula et Tixeront. Ce dernier remplace Alexandre Fischer (ischio).

C'est donc un banc en 6/2 qui a été choisi par le staff de Christophe Urios. On retrouve ainsi Yohan Beheregaray, Giorgi Dzmanashvili, Cristian Ojovan et Thibaud Lanen chez les finisseurs.

De la polyvalence avec Théo Giral qui peut couvrir les postes de la charnière ainsi que l'arrière tandis que Léon Darricarrère pourra entrer au centre en cours de rencontre.

Clermont 1 Beria 2 Fourcade 3 Slimani 4 Simmons 5 Lavanini 6 Kremer 8 Lee 7 Yato 9 Jauneau 10 Belleau 11 Jurand 12 Moala 13 Hériteau 14 Delguy 15 Newsome 16 Beheregaray 17 Dzmanashvili 18 Ojovan 19 Lanen



20 Tixeront 21 Sowakula 22 Giral 23 Darricarrère

Du côté des Sharks, Eben Etzebeth est bien titulaire en deuxième ligne. Il n'est pas le seul Springbok sur la feuille de match. Les Clermontois devront se coltiner Ox Nche, Bongi Mbonambi et Vincent Koch en première ligne.

VIDÉO. Avec cet essai de 60m, Grant Williams prouve qu’il est définitivement le 9 le plus rapide du mondeChez les 3/4, Makazole Mapimpi et Lukhanyo Am sont aussi alignés d'entrée à l'instar de Werner Kok. Il nous tarde de voir le duel entre Grant Williams et Jauneau.