RUGBY. ''Clairement, moi et Romain, on aurait pu mieux faire'', Antoine Dupont assume après la défaite en Irlande

Le demi de mêlée et capitaine du 15 de France Antoine Dupont est revenu sur le match contre l'Irlande. Il estime que la charnière aura pu faire mieux.

RUGBY. Equipe de France. Galthié doit-il faire souffler Antoine Dupont ? Sa réponse limpide et logiqueCe dimanche, l'équipe de France de rugby affronte l'Ecosse à Saint-Denis dans le cadre de la troisième journée du 6 Nations. Un match important pour les Bleus puisqu'il s'agit du premier match à domicile de la compétition pour eux. Battus en Irlande, ils doivent retrouver le chemin de la victoire. Nul doute qu'ils ont tiré les leçons de ce premier revers après 14 succès de rang. Le pilier Cyril Baille estimait à ce titre qu'il y avait plus à apprendre de cette rencontre que de toutes les précédentes. Et il n'a sans doute pas tort. Chacun a fait son analyse et après le temps de revoir le match pour voir ce qui n'a pas fonctionné. Et surtout ce qui aurait pu être fait différemment ou mieux pour l'emporter à Dublin. "J'aurais sûrement pu mieux faire sur la gestion du terrain puisqu'on a été mis sous pression," a confié le demi de mêlée et capitaine du 15 de France Antoine Dupont via L'Équipe. Il est vrai que la charnière française n'a pas autant pesé sur la rencontre que les supporters l'avaient espéré. Nul doute que les joueurs avaient également d'autres intentions sur le pré. Mais ils n'ont pas été capables de faire tout ce qu'ils voulaient. "En première mi-temps, on a eu du mal à sortir de chez nous. Clairement, moi et Romain (Ntamack), on aurait pu mieux faire". 6 NATIONS. Comment le staff tricolore a-t-il adapté ses entraînements pour arriver fringant face à l’Ecosse ?