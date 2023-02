6 NATIONS. Comment le staff tricolore a-t-il adapté ses entraînements pour arriver fringant face à l’Ecosse ?

.

Ne pas aborder cette fin de Tournoi complètement cramé après la grosse débauche d’énergie en Irlande : tel est l’enjeu des préparateurs physiques tricolores. En tête d’affiche, forcément, le directeur de la performance Thibault Giroud a un plan précis. Là, en conférence de presse, il a quelque peu dévoilé les contours de la semaine de préparation des Bleus face à l’Ecosse, comme relayé par Le Figaro. "La volumétrie descend au fur et à mesure de la semaine. Les joueurs ont eu une grosse journée lundi. Mardi, ils ont effectué le meilleur entraînement depuis le début du Tournoi. Et, mercredi, la séance était très courte mais avec un maximum d'intensité, tout en protégeant les joueurs des contacts. La fin de semaine, à l'approche du match, se déroule ainsi : "Ce jeudi, ils sont off. Vendredi, ils auront un entraînement très light, sans course. Et samedi la mise en place." Le tout pour "essayer d'avoir maximum de fraîcheur sur la fin de la semaine afin d'arriver dimanche le mieux possible"