''Je ne sais pas si je revivrai pareille intensité'': ce tricolore stupéfait par Irlande vs France

Tout jeune international, Ethan Dumortier apprend en ce moment le jeu des sollicitations médiatiques. Un exercice avec lequel l'ailier lyonnais est, ma foi, plutôt très à l'aise. Presque autant que sur le terrain. Ce mercredi, le meilleur marqueur du Top 14 était donc l'invité du Super Moscato Show sur l'antenne de RMC. Et a notamment parlé du niveau international, et de son rythme.

A un poste comme le mien, il peut y avoir beaucoup de faux rythme, de nombreuses phases de jeu où il faut courir sans ballon et où on est un peu loin du jeu. (...) En Top 14, on a un rythme plutôt haché la plupart du temps avec des arrêts de jeu, des touches… Là il n’y a pas beaucoup d’arrêts de jeu, les mecs laissent le ballon sur le terrain. Tout le monde veut imposer son rythme pour essayer de faire craquer l'équipe adverse.

Celui qui s'était déjà exprimé sur l'intensité d'Italie vs France lors de la 1ère journée du Tournoi a reconnu que le match face à l'Irlande avait dépassé tout ce qu'il imaginait. "Je suis sorti lorsque Uini Atonio a pris un carton jaune. Ça m’a fait gratter dix minutes (rires). Mais là c’était encore autre chose niveau intensité. Un truc que je n’avais jamais vu ! Je ne sais même pas si je revivrai un match comme ça un jour ! Je pense que l’objectif des équipes internationales est de tendre un peu vers ce profil de matchs. Il va falloir se préparer un peu plus si on veut pouvoir imposer ce genre de rythme pendant la Coupe du monde par exemple." Forcément, 46 minutes de temps de jeu effectif, ça vous marque...

