RUGBY. Une balade de santé pour Clermont au Pays de galles en Challenge Cup ?

Après une victoire étincelante sur la pelouse de Bristol en Angleterre, les Clermontois semblent avoir retrouvé des couleurs. Opposés ce week-end aux Scarlets, les Auvergnats sont les favoris.

Un match référence

Opposés aux Bears de Bristol le week-end dernier, les hommes de Christophe Urios ont surpris les spécialistes avec une belle victoire, 26 à 33. Il faut dire que l'équipe de l'ASM était au complet pour ce déplacement, avec le retour de Damian Penaud, qui a été tout simplement au-dessus des débats. Le retour de George Moala a aussi été bénéfique aux Jaunards, lui qui n'a cessé d'avancer avec la balle, jusqu'à franchir la ligne d'en-but avant la mi-temps. De plus, la conquête s'est montrée rassurante, ce qui a donné un peu plus de confiance à Clermont. Avec cette victoire, les coéquipiers de Penaud enchaînent un deuxième succès de suite, ce qui n'était pas arrivé depuis le mois d'octobre ! Lorsque l'on regarde en arrière, cette victoire est de loin le meilleur match de l'ASM depuis qu'Urios a pris ses fonctions.

RUGBY. Le XV de France va-t-il accueillir un consultant de luxe en la personne de Bernard Laporte ?

La Challenge Cup pour sauver la saison

Bien que les choses ne soient pas encore mathématiquement faites dans la course à la qualification, Clermont semble déjà condamné. En effet, en étant lucide, les Auvergnats sont à la 10e place, à seulement 5 journées de la fin, avec 7 points de retard sur le dernier qualifié. De plus, devant eux se trouve le Racing 92, l'Aviron Bayonnais ainsi que le MHR, qui bénéficie d'un calendrier plutôt favorable. Pour Clermont, les 5 prochains matchs se traduiront par 3 déplacements, et uniquement 2 réceptions. L'objectif est alors clairement dessiné vers la Challenge Cup, notamment pour glaner un titre et sauver cette saison maudite. De plus, le tableau semble plutôt ouvert pour les Clermontois, bien qu'en demi-finale, ils devraient retrouver le LOU ou Toulon. Ces deux équipes font partie des qualifiées pour les phases finales de Top 14, et joueront peut-être avec moins d'envie la Challenge Cup. Une belle opportunité de ramener un titre en Auvergne !

Les Scarlets n'impressionnent pas !

Bien qu'étant sur une série de 10 matchs gagnés en 12 rencontres, l'équipe des Scarlets ne fait pas vraiment peur. Ces derniers sont actuellement 13e sur 16 de l'United Rugby Championship, et jouent le maintien. De plus, ils n'ont pas réellement un effectif à faire rougir l'ASM, bien au contraire, avec des joueurs gallois en majorité, et peu nombreux à faire partie de l'équipe nationale. Néanmoins, la province galloise affiche un sans-faute en Challenge Cup, ce qui leur a permis de recevoir le quart de finale face à Brive, ainsi que la demi-finale contre Clermont. Cependant, la courte victoire contre une équipe remaniée de Brive est un indicateur à prendre en compte ! En effet, ces derniers n'ont gagné que 19 à 7, avec un seul essai et des difficultés à mettre la défense corrézienne en danger. Face à la grosse équipe de Clermont, les choses devraient être plus compliquées.

RUGBY. TRANSFERT. Le percutant Peceli Yato va-t-il rester à Clermont ? Son choix est fait