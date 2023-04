RUGBY. TRANSFERT. Le percutant Peceli Yato va-t-il rester à Clermont ? Son choix est fait

Le 3e ligne, Peceli Yato, prolonge finalement avec Clermont. Après avoir été approché par Montpellier, le Fidjien décide de rester en Auvergne deux ans de plus.

Le feuilleton Peceli Yato est fini. Selon les informations de l'Équipe, le troisième ligne fidjien prolongerait son contrat avec Clermont de deux ans avec une saison supplémentaire en option. En fin de contrat avec l'ASM en juin, le joueur formé au club avait des envies d'ailleurs. Midi Olympique avait annoncé que Yato se serait rendu du côté de Montpellier pour visiter les installations du MHR, mais aussi pour y passer des tests médicaux. Absents des terrains pendant plus d'un an, il fait un retour fracassant. Pour sa première titularisation depuis sa longue blessure au genou, il inscrit un triplé face à Castres lors de la 17e journée de Top 14. Cette détermination à toute épreuve a convaincu le manager clermontois, Christophe Urios, qui a déclaré avant le match contre Bristols en Challenge Cup: " On cherche à garder Peceli et Thomas Lavanini." VIDÉO. ASM Clermont. SENSATIONNEL ! Après plus d'un an loin du Top 14, Yato colle un triplé à Castres

Le nouveau dossier de L'ASM

Après la prolongation de Fritz Lee annoncée la semaine dernière et celle de Yato, Clermont se lance sur le dossier Tomas Lavanini. Le deuxième ligne argentin et lui aussi en fin de contrat et n'a toujours pas prolongé avec les Jaunards. Selon les informations de L'Équipe, les dirigeants clermontois auraient soumis une offre de prolongation à Lavanini. Affaire à suivre… RUGBY. TRANSFERTS. Urios a fait un choix, 8 JOUEURS devraient quitter Clermont en fin de saison