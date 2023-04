RUGBY. TRANSFERTS. Urios a fait un choix, 8 JOUEURS devraient quitter Clermont en fin de saison

Selon des informations révélées par La Montagne, de nombreux joueurs auvergnats vont devoir trouver un nouveau club durant cet été.

Dans un papier paru ce samedi 1er avril, le journal régional La Montagne annonce du changement du côté de l’Auvergne. En effet, pas moins de 7 joueurs seraient priés de quitter le club à la fin de la saison. Parmi eux, on retrouverait certains des trois-quarts les plus âgés de l’effectif comme Marvin O’Connor, Jean-Pascal Barraque ou le Fidjien Apisai Naqalevu. Ils seront tous âgés d’au moins 32 ans cet été et pourraient peiner à trouver un nouveau club.

Au-delà de ces trois noms, on retrouverait aussi quelques jeunes pépites priées de trouver un nouveau club. En clair, le quotidien pointe les jeunes Samuel Ezeala et Cheikh Tiberghien. À 23 ans, ils quitteront la terre des volcans à la fin de leurs contrats espoirs respectifs. Cette annonce peut néanmoins surprendre. Tous les joueurs cités précédemment, à l’exception de Samuel Ezeala, voyaient leur contrat courir a minima jusqu’en 2024. Sauf si une clause permet de libérer le joueur sans le sous, l’ASM devra donc débourser quelques deniers afin de se libérer d’eux. À moins qu’un club souhaite s’attacher et racheter les dernières années de contrat des sportifs concernés.

Chez les avants, trois joueurs qui devraient s’inquiéter prochainement de leur destin. En premier lieu, le pilier géorgien de 36 ans Davit Kubriashvili ne sera pas prolongé. En supplément, La Montagne explique que les deux JIFF Loïc Godener et Jacobus Van Tonder ne seront pas dans les plans de Christophe Urios pour la saison prochaine. Dans son papier, le canard local précise néanmoins que les joueurs ne l’apprennent pas par voie de presse. Le club aurait prévenu ces derniers en amont afin de leur permettre de trouver un point de chute au plus vite. La plupart des noms cités pourraient venir d'une liste de joueurs non sélectionnés pour être dans les plans de Christophe Urios la saison prochaine.

RUGBY. TRANSFERT. Clermont va-t-il perdre le percutant Peceli Yato au profit d'un cador du Top 14 ?

La solution de France VII pour certains ?

Parmi les joueurs cités, certains pourraient faire le bonheur de l’équipe de France de rugby à 7. Si aucun lien n’a pour l’instant été affirmé dans les médias, une complémentarité semble s’observer. Parmi les arrières libérés cet été, deux d’entre eux sont des vétérans du circuit mondial : Marvin O’Connor et Jean-Pascal Barraque. En parallèle, les deux plus jeunes pépites ont également eu des contacts avec la formation septiste tricolore. Le jeune arrière polyvalent Tiberghien a notamment porté les couleurs de la sélection jeune du rugby à 7 français. Il avait notamment été médaillé d’argent aux Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2018. Pour Samuel Ezeala, le Franco-Espagnol a plusieurs fois signifié son envie d’évoluer sous le maillot bleu. À l’automne 2018, il avait disputé un tournoi amical avec l’équipe de France de rugby à 7 du côté de Manchester. À un peu plus d’un an des prochains JO à Paris, la FFR pourrait vouloir se pencher sur ces cas.

RUGBY. Un cadre du Stade Toulousain et un remuant rochelais appelés avec France 7