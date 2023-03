RUGBY. Un cadre du Stade Toulousain et un remuant rochelais appelés avec France 7

Dimitri Delibes et Thomas Berjon ont été convoqués par France 7 pour participer à un stage de préparation à Capbreton.

Pour tout dire, ce sont deux profils qui collent parfaitement avec ce que le staff du 7 de France peut rechercher. D'un côté le grand, puissant et mobile Dimitri Delibes (1m90 pour 98kg), et de l'autre le remuant Thomas Berjon. En l'absence sur blessure d'un cadre comme Nelson Épée, il fallait en effet que Jerôme Daret et son encadrement trouvent des solutions pour renforcer le groupe. C'est ainsi qu'en accord avec leurs clubs, le Toulousain et le Rochelais viennent d'être convoqués pour participer à un stage de préparation aux prochaines étapes du World Sevens Series. Celui-ci se déroule actuellement à Capbreton et ce jusqu'au 17 mars, le jour de l'anniversaire de Dimitri Delibes, justement. Un beau cadeau pour ces deux joueurs suivis par le staff du XV de France mais jamais alignés en Bleu pour l'instant.

VIDÉO. FRANCE 7. À Hamilton, Épée, Iraguha and co avaient du feu dans les jambes

Fin mars, les septistes disputeront notamment le célèbre tournoi de Hong-Kong avant de jouer à Singapour la semaine suivante. Des étapes lors desquelles les Bleus auront des rêves de victoire, eux qui sortent d'une finale disputée à Vancouver il y a peu. Reste à savoir si ces deux pensionnaires du Top 14 y participeront...

Le groupe complet :