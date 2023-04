RUGBY. Le XV de France va-t-il accueillir un consultant de luxe en la personne de Bernard Laporte ?

L'ancien président de la FFR Bernard Laporte pourrait se voir donner un rôle au sein du XV de France en vue de la Coupe du monde, selon Le Parisien.

On sait le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié très proche de Bernard Laporte. Il avait notamment eu une pensée pour lui après le succès historique à Twickenham. Il avait ensuite remis les maillots aux Bleus avant le match du 6 nations face au Pays de Galles. Et n'hésite pas à échanger avec les joueurs, et particulièrement les cadres tricolores comme Antoine Dupont. L'ex-président de la FFR chercherait-il à revenir à Marcoussis ? Selon Le Parisien, c'est une possibilité. Le duo Galthié/Ibanez ne serait pas contre le fait de bénéficier de l'expérience de Bernard Laporte en vue de la Coupe du monde. Événement pour lequel il a énormément donné. Pour beaucoup, si les Bleus en sont où ils sont maintenant à quelques mois du Mondial, c'est aussi grâce à lui et au travail effectué avec les clubs et la Ligue. Il pourrait avoir un rôle plus en retrait, loin des caméras. Mais cela soulève néanmoins des questions. RUGBY. Et si la principale force du XV de France n'était pas le Top 14 ? (Eh oui, on ose)Bien que présumé innocent, il n'en reste pas moins sous le coup d'une condamnation. Son image a été plus que ternie et s'il a toujours des soutiens, tous les clubs ne le portent pas vraiment dans leur cœur. "Par ailleurs, d'autres, en interne, redoutent que son arrivée expose le côté sportif à des polémiques potentiellement déstabilisatrices alors que tous les voyants sont au vert pour le XV de France", peut-on lire dans Le Parisien. Il est vrai que l'équipe de France jouit d'une formidable popularité dans l'Hexagone et dans le monde du rugby. Ses joueurs, à l'image de son capitaine Antoine Dupont, sont exemplaires tout comme son staff. Aucune affaire extra-sportive n'est venue prendre le dessus sur les performances depuis la prise de fonctions de Fabien Galthié. Pourquoi changer une équipe qui gagne ?