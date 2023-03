RUGBY. “Ce sont les plus nuls”, Laporte DÉZINGUE d’anciens capitaines du XV de France

Dans un entretien accordé à Eurosport, Bernard Laporte ne prend pas de pincettes au sujet de Pelous et Benazzi, anciens capitaines du XV de France.

Depuis son départ de la fédération fin janvier, l’ancien président de la fédération française s'est fait discret. Mais désormais, Bernard Laporte sort du silence. Ce dimanche 26 mars auprès d’Eurosport, l’ancien entraîneur de Toulon a tiré à boulets rouges sur d’anciennes légendes du XV de France. Soutiens de Florian Grill, concurrent de Laporte à la présidence de la FFR, Fabien Pelous (42 capitanats en Bleu) et Abdelatif Benazzi (10 capitanats en Bleu) ont eu le droit à quelques critiques acerbes. Entre autres, leurs passages respectifs dans des clubs de Top 14 après leur carrière n’a visiblement pas plu à l’ancien dirigeant qui les voit mal exercer dans l’instance suprême du rugby français. Il détaille son avis ainsi :

Florian Grill ne maîtrise pas ce qu’est le haut niveau, il ne le connaît pas. Or le président de la FFR doit connaître le haut niveau, car l’essentiel des revenus de la fédération provient de l’équipe de France. Un président qui ne connaît pas le haut niveau, c’est ce qu’on a connu avant que j’arrive et cela nous a mené à la catastrophe.[...] Quand je vois ceux qui entourent Grill, ils ont certes joué mais… Abdelatif Benazzi n’a même pas fait un an dans un staff à Montpellier et il est détesté de tout le monde, Fabien Pelous a été viré de Toulouse… Je ne peux même pas leur en vouloir tellement ils me font rire !”

Plus en profondeur, l’ancien sélectionneur détaille son attente autour des personnes susceptibles de diriger la FFR. Selon lui, la capacité à avoir brillé en club auparavant est un prérequis indispensable à la réussite d’une personne souhaitant patrouiller à Marcoussis. Toujours pour Eurosport, il cite notamment quelques entraîneurs actuels de Top 14 auréolés de succès :

Si ces gens étaient bons, ils seraient à la place des Mola, Urios et compagnie. Non, ils sont juste là pour essayer d’exister dans une fédération parce qu’ils sont nuls ! Et il est clair que ceux qui parlent le plus aujourd’hui sont les plus nuls. Pelous était avant moi à la fédération. L’équipe de France allait au tapis et il ne le voyait pas ! Il a été un très grand joueur et a mérité les sélections que je lui ai données, mais il a fait quoi après ? Demandez à Ugo Mola comment il a essayé de le destituer ! Et il a explosé en vol même pas un an après. Donc, je dis à ces gens, prenez des clubs, gagnez comme je l’ai fait et après, vous pourrez parler et je vous dirai bravo !”

