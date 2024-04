RUGBY. CHAMPIONS CUP. ''Ce sera peut-être dégueulasse face aux Harlequins'', l'UBB entre euphorie et réalité

Après avoir écrasé les Saracens, l'UBB de Yannick Bru affronte les Harlequins. Un vrai test qui déterminera si Bordeaux peut prétendre au titre de la Champions Cup.

Un vrai test pour les Girondins. Autant sur le jeu que sur l'état d'esprit. Si les Sarries sont en fin de course, les Quins ont de sérieux arguments à faire valoir. Ce match doit leur servir non seulement à entrer dans le dernier carré. Mais à montrer qu'ils font partie des prétendants sérieux au titre.

Pour cela, il va falloir rapidement tourner la page du 8e et se focaliser sur ce quart à domicile sous peine de connaître une grosse désillusion. "On va faire un match de m… ", lâche Yannick Bru avec une pointe d'ironie au Midi Olympique. Néanmoins, les faits sont là, et le coach aura bien fait de rappeler à ses ouailles qu'ils ne sont pas encore champions. CHAMPIONS CUP. Spectaculaire et terriblement efficace, l'UBB est-il vraiment toujours outsider ?"Tel que je connais mon équipe depuis six mois : un coup en haut, un coup en bas. Brillant contre Toulouse, catastrophique à Lyon. Avec le pic d’émotions vécu contre les Saracens, je me dis que ce sera peut-être dégueulasse face aux Harlequins…".

Bru attend plus de consistance dans les performances de son équipe et surtout plus de constance dans les résultats. L'UBB n'a plus enchaîné deux succès de rang depuis la mi-janvier. À l'époque, la formation girondine tournait à plein régime avec huit succès de rang.

Puis il y a le Tournoi et l'absence des internationaux n'a pas été aussi bien gérée que chez la concurrence, en particulier à Toulouse. Maintenant que les cadres sont revenus, Bordeaux doit réussir à conserver un très haut niveau de jeu d'un week-end à l'autre. C'est à cette seule condition qu'ils pourront aller jusqu'au bout. RUGBY. CHAMPIONS CUP. 42 défenseurs battus, 100% de réussite… la démonstration de l’UBB face aux Saracens en chiffresEn seront-ils capables, eux qui jouent sur les deux tableaux ? "On a vécu un super moment contre les Saracens mais si on perd la semaine prochaine, on dira : "tout ça, pour ça". C’est la magie et le danger de nos compétitions."

Les Bordelais n'ont certes pas l'expérience d'autres cadors de la Champions Cup présents en quarts comme le Leinster ou la Rochelle, mais ils ont déjà goûté à la qualification en demie. Après avoir dominé le Racing 92 non sans mal en 2021, ils étaient tombés sur des Toulousains en route vers leur 5e étoile.

