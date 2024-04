CHAMPIONS CUP. Spectaculaire et terriblement efficace, l'UBB est-il vraiment toujours outsider ?

Qualifié pour les quarts de finale de la Champions Cup, l'UBB a impressionné de maîtrise et d'efficacité en huitième de finale. La bande à Jalibert pourra-t-elle aller au bout de la compétition ?

Un parcours presque parfait

Si le parcours du Stade Toulousain, du Leinster ou encore des Northampton Saints ont fait du bruit lors des phases de poule, celui de l'UBB est tout aussi impressionnant. Les hommes de Yannick Bru ont remporté trois de leurs quatre matchs, avec un bonus offensif à chaque fois.

En l'espace de quatre rencontres, ces derniers ont planté 172 points, ce qui est le deuxième plus haut total derrière le Stade Toulousain et ses 178 unités. Avec une ligne de trois quarts composée internationaux à chaque poste, le danger est permanent.

En plus de cela, les équipes anglaises réussissent bien à l'UBB, qui a gagné face à Bristol (36-17), et par deux fois face aux Saracens d'Owen Farrell, 55-15 puis le week-end dernier 45-12. À ce stade de la compétition, les huit équipes encore en lice sont des habituées des titres, et parmi elles, cinq clubs ont déjà remporté le titre : Toulouse, Exeter, Northampton, Leinster et La Rochelle.

Si Bordeaux fait office de petit nouveau, au même titre que les Bulls, il n'en demeure pas moins dangereux. Cette saison, l'UBB joue sur deux tableaux, que ce soit en Top 14 où ils sont sixièmes et dernier qualifié, ou en Champions Cup.

Déjà favoris face aux Queens ?

Face à la bande à Marcus Smith, il ne serait pas surprenant que Bordeaux soit les favoris de cette rencontre. Premièrement, l'UBB va recevoir dans son antre fétiche de Chaban-Delmas, ce samedi à 16h. Les Girondins auront donc l'appui du seizième homme, et un stade à guichets fermés est attendu. Après 24h de vente, déjà 17 000 places ont été achetées !

Ensuite, Bordeaux reste une équipe très fiable à domicile, et cette saison, les coéquipiers de Maxime Lucu n'ont perdu que deux fois à la maison. Ces deux défaites sont dues, en partie, au Tournoi des 6 Nations qui avait pénalisé l'UBB car une poignée de joueurs étaient avec le XV de France.

Néanmoins, les Harlequins est une équipe qui voyage bien hors de ses bases, et reste sur trois succès à l'extérieur lors de leurs cinq derniers déplacements ! En revanche, face aux Sarries pour leur dernière confrontation à l'extérieur, les Quins ont été corrigés 52 à 7.

Actuellement quatrièmes au classement de la Premiership, les Harlequins ont un style de jeu assez similaire à celui de Bordeaux, très tourné vers l'attaque. Bon nombre d'internationaux anglais sont dans cette équipe, à l'image de Marcus Smith, Alex Dombrandt,Danny Care ou encore Joe Marler.

Toutefois, le collectif des Bordelais semble plus étoffé, de meilleure qualité et avec des joueurs de classe internationale à certains postes. En plus de cela, une demi-finale opposant le Stade Toulousain à l'UBB est un doux rêve qu'espèrent voir les amoureux du Top 14.

