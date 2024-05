RUGBY. Chambrage : s'inspirer du hockey pour régler ses comptes ? L'idée saugrenue d'Émile Ntamack

Émile Ntamack propose une solution radicale pour régler les chambrages en rugby : tolérer les bagarres sur le terrain, comme en NHL.

Le week-end dernier, Matthieu Jalibert se retrouvait dans l'oeil du cyclone après un geste sur le troisième ligne du Stade Rochelais Grégory Alldritt. Après l'essai opportuniste de Damian Penaud, l'ouvreur du XV de France avait posé sa main sur la tête de son capitaine chez les Bleus. Et ce, alors que ce dernier était genou au sol.

Une attitude qui n'a pas plu à de nombreux observateurs. D'aucuns estimant que ce chambrage était de mauvais goût. Surtout envers un coéquipier au sein de l'équipe de France.

VIDEO. Top 14. Jalibert s'excuse, mais relativise : ''je prends des tapes sur la tête 200 fois par saison et on n'en fait pas des caisses''Par la suite, l'ouvreur de Bordeaux a réédité ses excuses envers le Rochelais. Rappelant au passage que ce genre de geste était monnaie courante sur les pelouses de rugby chaque saison. Jalibert avait déjà été critiqué pour un geste similaire face à Castres en 2020.

Personne n'a également oublié l'un des plus célèbres chambrages vus au plus haut niveau de Delon Armitage envers Brock James lors de la finale de la coupe d'Europe en 2013. A une certaine époque, pas si ancienne, il y aurait eu une réponse. Mais désormais, celle peut être sanctionnée bien plus sévèrement.

"Avant, il fallait peser le pour et le contre avant de chambrer car on s'exposait physiquement. Aujourd'hui, c'est plus facile car, même si on est parfois sanctionné, on est protégé des représailles par l'arbitre, les caméras, estime Émile Ntamack via L'Equipe.

ARBITRAGE. Rory Kockott méritait-il plus lourde sanction pour son chambrage contre La Rochelle ? [VIDEO]Le père de Romain d'ajouter : "Pour cela, c'est presque encore plus irrespectueux, surtout quand il y a un contact physique, il y a quelque chose d'humiliant. Bien sûr, dans l'euphorie, cela peut arriver mais, quand ça se répète, c'est un manque d'intelligence."

L'ancien 3/4 du XV de France ne regrette pas forcément cette époque. Néanmoins, il aurait bien une petite idée afin que les joueurs règlent leur compte sur le pré : "faire comme au hockey sur glace, en NHL, où les bagarres sont tolérées pour permettre aux joueurs de relâcher la pression et aussi remettre en place ceux qui sont trop agressifs."

Verra-t-on un jour la salade de phalanges autorisées ? Pas sûr que cela soit très valeur©. Notez que les pugilats au hockey ont tendance à être de moins en moins fréquents. En partie parce qu'elles ternissent l'image du sport. Mais aussi pour la santé des joueurs.