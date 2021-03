ARBITRAGE. Rory Kockott méritait-il plus lourde sanction pour son chambrage contre La Rochelle ? [VIDEO]

Auteur d'un nouveau chambrage flagrant contre Castres, Kockott a été sanctionné d'une pénalité. Pour certains, agacés, cela aurait même mérité plus que ça.

Ah les chambrages... Pour beaucoup, ils constituent l'un des fléaux du rugby moderne. Et comme on peut les comprendre ! Si pour certains, cela fait partie du jeu, d'autres n'hésitent pas à lancer que "nous ne sommes plus dans le rugby des années 70." Il est vrai qu'objectivement, ils ne sont là que pour "amochir" un jeu que l'on ne cesse pourtant de tenter de magnifier, ni très corrélés aux sacro-saintes valeurs du rugby. Et si les anciens ont tant de choses à nous apprendre, pas sûr que cette roublardise un brin agaçante soit des plus constructives. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que les arbitres du Top 14 ont depuis cette année pour consigne de sanctionner les actes de chambrage. D'autant que cette saison, plus difficile est de passer entre les mailles du filet avec ce huis clos permanent. Le week-end dernier, comme souvent, c'est ce diablotin de Rory Kockott qui s'est fait attraper par la patrouille, après avoir provoqué avec son "métier" habituel le Rochelais Dany Priso. Lequel n'a pas manqué de lui montrer son agacement, alors que les Maritimes étaient menés 22 à 8 sur la pelouse de Castres.

[*Kockott vient chambrer Priso en lui tapant sur la tête*]



- Vous mettez une tape sur la tête de Mr

- Non, sur mon mec

- Hé, vous jouez avec les blancs ou avec les bleus ?

- Heu, non non, c'est très bien!

- Bon, alors vous allez partir à 10 mètres!



Passé cet échange ubuesque entre Monsieur l'arbitre et le numéro 9 Tarnais qui nie son geste, Kockott a finalement été envoyé à 10 mètres et la pénalité initialement castraise retournée, pour la seconde fois du match. Une sanction proportionnée selon nous, même si beaucoup n'hésitent pas à arguer que l'international français (11 sélections) aurait dû écoper à minima d'un carton jaune, d'autant qu'il est coutumier du fait. Au détour d'une discussion, notre expert Dédépuildébut donnait son point de vue :

Si tu mets un rouge là-dessus, il faut être consistant de la même manière sur tous les chambrages. Pour ma part, je suis entre le carton jaune et la pénalité. Dédépuildébut

Et vous, qu'en pensez-vous ?

Par-delà les comportements arrogants, Rory Kockott c'est aussi ça :

