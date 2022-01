RUGBY. RUGBY. Ces joueurs passés par Agen qui brillent désormais ailleurs

Ils sont nombreux, à avoir porté le maillot du SU Agen, et à désormais briller en Top 14. Des joueurs qui feraient un bien fou à l'effectif agenais aujourd'hui.

Le Sporting Union Agen, formation emblématique du rugby français où ont évolué des Philippe Sella, Abdelatif Benazzi, Pierre Berbizier, Yohan Huget et tant d'autres. Aujourd'hui en lutte pour le maintien en Pro D2, le club désormais sous les ordres de Bernard Goutta, dont le début d'aventure du côté du Lot-et-Garonne est pour l'instant positif, a vu ces dernières saisons un exode massif de ses talents vers les autres écuries du Top 14. Talents dont les bleus et blancs apprécieraient la présence au club pour remonter la pente. Tour d'horizon de ces anciens joueurs Agenais.

Les emblématiques : Machenaud, Monribot, Dulin

Les exemples les plus typiques sont évidemment ces trois-là. Maxime Machenaud assure sa présence en tant que titulaire à la mêlée du Racing 92 depuis 2012. Brice Dulin, né à Agen, champion de France avec Castres en 2013, passé par le Racing, et désormais titulaire à La Rochelle. Enfin Jean Monribot, grand artisan de la remontée de l'Aviron Bayonnais en Top 14 en 2016. Leurs expériences seraient aujourd'hui un précieux atout du côté d'Armandie.

Génération 2019

La génération 2019 du SUA, est celle qui a assuré son maintien malgré le plus faible budget de l'exercice, en terminant à une 12ᵉ place, et ce, avec panache. L'USAP et le FC Grenoble, avaient dû subir la loi agenaise et descendre en Pro D2. Antoine Miquel, Yoan Tanga, Julien Hériteau, Facundo Bosch, Clément Laporte, Léo Berdeu, des noms qui raisonnent aujourd'hui. Mais tous ces joueurs sont partis en 2019, répondant aux sirènes des grosses équipes du championnat. Tanga au Racing 92, Berdeu à Lyon, qui font partie de la liste des 42 joueurs pour préparer le tournoi des 6 Nations. Julien Hériteau, auteur d'une bonne saison 2019/20 à Toulon. Facundo Bosch qui alterne la titularisation avec Pierre Bourgarit à La Rochelle. Antoine Miquel, champion de France et d'Europe en 2021 avec Toulouse, et qui malgré la concurrence avec François Cros, Anthony Jelonch, Alban Placines ou Selevasio Tolofua, progresse et a du temps de jeu à Ernest Wallon. Enfin Clément Laporte qui joue relativement souvent à Lyon.

Les derniers Agenais

Ils ont voulu rester et/ou ont connu le club lors de sa descente de la saison passée. Taylor Paris, le supersonique ailier Canadien, parti à Oyonnax en 2020 avec qui il pourrait retrouver le Top 14 la saison prochaine. Nathan Decron, titulaire à Pau à 12 reprises sur 13 apparitions, fait sa place du côté du Béarn. Enfin l'ancien capitaine Paul Abadie, à Brive aujourd'hui, encore pour la lutte au maintien en Top 14. Une lutte qu'il connait très bien, et dont les Brivistes apprécieront l'expérience pour retrouver le Top 14 la saison prochaine.