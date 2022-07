RUGBY. Les Irlandais ont-ils plus de joueurs nés à l'étranger que les autres ?

Beaucoup de supporters néo-zélandais se plaignent du nombre de joueurs naturalisés avec l'Irlande. Et pourtant, ce cas est loin d'être unique.

Alors que beaucoup d'observateurs néo-zélandais constatent et se plaignent de la présence de nombreux joueurs nés à l'étranger dans le groupe de l'Irlande (11), le cas des Verts est dans la moyenne des autres nations du top 10 mondial. A l'heure de la globalisation et des échanges internationaux, rares sont devenues les équipes qui n'utilisent pas la règle de naturalisation de World Rugby. À vrai dire, il n'y en a que deux chez les meilleures nations. Les Pumas et Springboks, sont les seules ne possédant que des joueurs nés en Argentine ou Afrique du Sud. La Géorgie, également, dans la deuxième division mondiale, fait partie des rares exceptions. Ces pays voient même de plus en plus quelques uns de leurs compatriotes choisir une autre sélection. On pense évidemment à Paul Willemse en équipe de France, CJ Stander récemment avec l'Irlande, et Sergio Parisse qui a fait le bonheur de l'Italie pendant plus de dix ans.

La présence de James Lowe, Bundee Aki, et Jamison Gibson-Park, a allumé les projecteurs sur l'équipe d'Irlande qui a eu recourt à pas mal de naturalisation pour étoffer son effectif et devenir compétitif. La présence de trois Kiwis en équipe d'Irlande fait grincer des dents les supporters des All Blacks. Pourtant, ces derniers comptent également 11 joueurs nés en dehors du pays. Et pas des moindres. Les ailiers Sevu Reece (Fidji), Leicester Fainga'anuku (Tonga), Roger Tuisava Sheck (Samoa) ou encore Finlay Christie (Ecosse), joueurs notables de la sélection de Ian Foster, comptent dans les rangs néo-zélandais. Ce n'est évidemment pas nouveau.

#kiwi #newzealand #nzvsirl not the dominant kiwi we are used to, foreign imports making a noticeable impact on and off the pitch pic.twitter.com/OOvaF7O3Wu — LEONARD’S OF DUBLIN (@justineleonard) July 9, 2022

L'Australie, l'Angleterre, l'Ecosse, le Pays de Galles comptent aussi des joueurs nés en dehors des pays en question. Les plus connus étant Taniela Tupou (Tonga), Quade Cooper (Nouvelle-Zélande), Billy Vunipola (Australie), Hamish Watson (Angleterre), Duhan Van der Merwe (Afrique du Sud), George North (Angleterre), Gareth Anscombe (Nouvelle-Zélande) etc.

La plupart des joueurs en questions ont un lien de parenté avec le pays qu'ils souhaitent représenter. D'autres, ont effectué les trois années de résidences successives pour avoir le droit de porter le maillot de leur pays d'accueil. Une concession évidemment importante pas du tout dérisoire.

