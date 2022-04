RUGBY. Ces clubs non qualifiés en Coupe d'Europe qui en profiteront en Top 14

Avec une fin de saison largement réservée par la Coupe d'Europe, les clubs du Top 14 ont-ils un avantage à ne pas y participer ?

"Le doublé est impossible", qu'ils disaient. Une phrase typique qui signifiait l'impossibilité de jouer à fond sur les deux tableaux une même saison. Le RCT en 2014 et le Stade Toulousain en 2021 ont démontré le contraire en réalisant chacun le doublé. Cette année, avec des huitièmes de finale en aller-retour, le nombre de rencontres européennes sera plus important en fin d'exercice qu'il ne l'était précédemment. Le risque de fatigue des organismes sera alors aussi plus avéré.

Quatre journées de championnat restent à disputer en deux mois. Les 23ᵉ et 24ᵉ qui auront lieux les week-ends du 23 et 30 avril, puis les 25ᵉ et 26ᵉ qui se dérouleront les week-ends du 21 mai et du 5 juin. Ce qui implique donc des plages de préparations et récupérations importantes pour les équipes qui ne seront pas en Coupe d'Europe. À commencer par les clubs qui jouent le maintien : Perpignan et Brive. Après la quinzaine européenne, les Catalans se déplaceront à Marcel Déflandre, tandis que les Coujoux recevront Lyon. Catalans et Coujoux qui se retrouveront la semaine d'après à Aimé-Giral… Un match au couteau qui déterminera définitivement le bas de tableau du championnat. Brive aura néanmoins fort à faire face à Lyon qui est qualifié pour les huitièmes du Challenge Européen, et qui est septième du Top 14.

Le Castres Olympique également, certes reversé en Challenge Européen, peut profiter de cette situation pour préparer les phases finales. D'abord avec une réception de Clermont et un déplacement à Biarritz, les Castrais recevront ensuite Perpignan et iront à Pau, pour ce qui pourrait être une montée en puissance vers les phases finales du Top 14. Enfin, Toulon, qui recevra Toulouse, ira à Pau, recevra ensuite Bordeaux pour finir au Racing, et qui connait une fin de saison canon, pourrait réaliser une énorme performance.

Perpignan, Brive, Castres et Toulon, seront sans doutes les plus grands bénéficiaires de cette fin de saison saccadée par les échéances européennes. Au contraire, le Racing, et Toulouse, voir La Rochelle (en fonction de leur performance face à l'UBB en Coupe d'Europe), auront à craindre pour leurs places en Top 14.