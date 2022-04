RUGBY. Top 14. Toulon ne dément pas l'altercation entre deux joueurs, quid de la mise à pied ?

Le Rugby Club toulonnais n'a pas démenti que deux de ses joueurs, Lopeti Timani et Julien Ory, auraient eu un échange musclé la semaine dernière.

TOP 14. Deux joueurs du RCT mis à pied après une bagarre ?Toulon tourne fort en ce moment en Top 14. Le RCT enchaîne les victoires en championnat et se prend même à rêver d'une qualification pour les phases finales après un exercice 2021/2022 qui n'aura pas été de tout repos pendant de longs mois. La confiance semble revenue et il ne faudrait pas que le groupe soit perturbée par des problèmes alors que la course aux points est lancée. Néanmoins, au milieu de cette série de succès, une altercation a marqué la préparation du match à Lyon la semaine passée. Deux joueurs, à savoir Lopeti Timani et Julien Ory, aurait échangé des amabilités sans qu'on en connaisse vraiment la nature. Le Rugby Club toulonnais n'a pas démenti le fait que deux de ses éléments auraient eu une altercation. Cependant, aucune mise à pied et encore moins un licenciement ne seraient à l'ordre du jour pour le moment si on en croit les informations glanées auprès du club varois par Blog.RCT. Timani était a priori présent à l'entraînement lundi. Quant à Ory, il soignerait une blessure.