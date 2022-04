TOP 14. Deux joueurs du RCT mis à pied après une bagarre ?

Lors du stage effectué à St-Tropez la semaine dernière, deux troisièmes lignes toulonnais en seraient venus au main. Les protagonistes risquent l'exclusion.

Le RCT va mieux ! À l'image de sa déculottée infligée au LOU à Gerland ce samedi (10 à 43), le club varois retrouve des couleurs depuis quelques semaines et pourrait même espérer accrocher le wagon des qualifiés en fin de saison. Histoire de se retrouver tous ensemble après le retour des internationaux (Villière et Gros) et pour resserrer le groupe, aussi, avant le déplacement important à Lyon, un mini-stage était d'ailleurs prévu à St-Tropez mercredi et jeudi derniers. Un moment apprécié par certains, comme Facundo Isa l'expliquait pour Var-Matin :

C’est cool (ce stage) car certains mecs n’étaient plus là depuis un petit moment. Ca va nous faire du bien car on prend plus le temps de préparer le match du week-end, de clarifier certains points... Rester ensemble 24 heures, et même un peu plus, va forcément nous faire du bien. Par exemple, on ne va pas rentrer en famille ce soir. On va prendre le temps de discuter. De rugby mais pas uniquement. On apprend ainsi à se connaître, ou à mieux se connaitre. Puis nous sommes plus détendus, ça nous sort un peu de notre quotidien.

Sauf que le stage aurait, à un moment, mal tourné. Selon nos informations, une bagarre entre 2 avants aurait éclatée lors du temps libre laissé aux joueurs en soirée. Après des jeux bon enfant effectués entre eux, des chambrages d'un des deux partis auraient fait dégénérer la situation et le ton serait monté. Là, Julien Ory et Lopeti Timani auraient échangé des coups qui eux, n'en seraient pas restés à la petite giflette tentée par Christophe Urios sur Ronan O'Gara, malheureusement. Le RCT n'a pas communiqué là-dessus pour l'instant mais il se disait que les deux 3èmes lignes, qui ne s'étaient pas entraînés avec le groupe depuis, devraient être licenciés dans les prochains jours. Finalement, Timani pointait bien à l'entraînement ce lundi alors qu'Ory, lui, semble bel et bien mis à pied pour l'instant...

