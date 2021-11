Rugby. Après 99, 2007, ce France-Nouvelle-Zélande a-t-il sa place au panthéon des Bleus ?

La France s'est imposée contre les All Blacks ce samedi. Mais où placer ce succès dans la hiérarchie des victoires historiques face à ces mêmes adversaires ?

L'effervescence de la victoire est forcément redescendue depuis ce samedi soir riche en émotions. Un succès face aux mythiques All Blacks, 40 points inscrits et une prestation des plus abouties. Et si cela reste toujours historique de battre les Néo-Zélandais, même lorsque ces derniers paraissent essoufflés après une saison éreintante, cette soirée restera à coup sûr, dans le panthéon des succès face à la meilleure nation du monde. De par son ambiance, un stade de France à guichets fermés, 82 000 personnes prêtes à pousser à chaque action de ses protégés. De par la manière également, et cette première période de rêve à ce moment de doute au milieu du second acte. Avant cette relance de Romain Ntamack, qui fut merveilleusement poursuivie par Melvyn Jaminet, et enfin la délivrance, suite à l'interception de Damian Penaud. Alors, histoire de remonter dans le temps, retour sur les plus beaux exploits des Français lors des confrontations contre la Nouvelle-Zélande.

RUGBY. ''Un match d'anthologie'', un supporter nous raconte son France/Nouvelle-Zélande au ras de la pelouse

1979 : Un 14 juillet historique

Ce jour de fête nationale, le XV de France est en tournée en Nouvelle-Zélande. Après une défaite à Christchurch une semaine plus tôt (23-9) qui ne souffre d'aucune contestation, la bande à Jean-Pierre Rives a de nouveau rendez-vous avec ces mêmes All Blacks à l'Eden Park d'Auckland. Une rencontre qui s'avèrera être bien différente de la semaine d'avant. Auteurs d'une prestation remarquable, les Français mèneront 24-10 à dix minutes du trille final de l'arbitre. Des essais signés Gallion, Caussade, Averous et Cordoniou. Mais les Néo-Zélandais recolleront dans les derniers instants et offriront une fin de match déconseillée aux cardiaques (19-24). Les Bleus résisteront et s'imposeront. Historique puisque cela signe la première victoire française en terre néo-zélandaise. Comme un symbole, un 14 juillet.

1994 : Une tournée idyllique

En déplacement en Nouvelle-Zélande pour une série de test-matchs, la France va balayer non pas une, mais deux fois la Nouvelle-Zélande pour remporter avec brio la tournée estivale. Le 26 juin 1994 dans un premier temps, où la bande à Phillipe Berbizier s'impose nettement 22-8. Avant ce fameux 3 juillet 1994. Outre la victoire à l'arrachée 23-20, on se souviendra de cet essai du bout du monde, conclu par Jean-Luc Sadourny. Là aussi une nouvelle fois, une tournée à jamais dans les livres d'histoire.

1999 : La France terrasse les Blacks de Lomu

Cela fait un an jour pour jour que Christophe Dominici nous a quittés. Alors pour lui rendre un hommage, quoi de mieux que de se rappeler cette fameuse victoire en demi-finale de Coupe du Monde, à Twickenham, le temple du rugby. Alors certes vous connaissez l'histoire par cœur. De cette première mi-temps difficile, où Jonah Lomu lui aussi décédé il y a à peine plus de six ans, a marché sur l'ensemble de la délégation tricolore à ce second acte monumental des Bleus. Ces essais de Dominici, de Dourthe ou encore Bernat-Salles et cette victoire incroyable (43-31) qui permit à la France de se hisser en finale, la deuxième de son histoire. Savoureux.

VIDEO. FLASHBACK. 1999. La France de Philippe Bernat-Salles élimine les All Blacks dans une 1/2 d'anthologie

2000 : Et le Vélodrome s'enflamma

VIDEO. En 2000, les Bleus de Galthié et Lamaison s'offraient les All Blacks d'Umaga à Marseille

Un an après cette fameuse demi-finale, le XV de France reçoit la Nouvelle-Zélande. Au Vélodrome, l'enceinte la plus bouillante de France et sûrement l'une des références en Europe en matière de foot. Mais les Marseillais savent aussi se mettre à l'heure rugby. Une semaine après avoir été battus par ces mêmes Néo-Zélandais au Stade de France, les Bleus vont livrer une partition mémorable, emmenés par un Christophe Lamaison étincelant. Une victoire 42-33 dans la fournaise du ''Vel''.

2007 : David contre Goliath

6 octobre 2007. La France pourtant organisatrice de cette Coupe du Monde, doit se déplacer à Cardiff pour disputer ce quart de finale. La rencontre ayant été délocalisée hors de l'Hexagone, celle ci s'annonce encore plus compliquée quand on connaît le nom de l'adversaire : la Nouvelle-Zélande. Les partenaires de Richie McCaw se sont montrés intraitables en poule, balayant chacun de leurs adversaires avec une facilité déconcertante. 40-0 contre l'Écosse, 76-14 face aux Italiens, 85-8 contre la Roumanie et une gifle infligée au Portugal : 108-13. Oui mais voilà, c'est peut-être ce manque d'adversaire coriace qui a conduit les hommes du pays du long nuage blanc à leur perte. Car sur ce quart de finale, ils vont tomber face à des Bleus solidaires. Et ce dès le haka, quand les hommes de Bernard Laporte s'avanceront comme un seul homme vers leurs adversaires. Et malgré une entame à la faveur des Blacks, les Bleus réagiront et finiront par s'imposer grâce notamment à deux essais de Dusautoir et Jauzion (20-18).

2009 : Rebelote, 13 ans plus tard

Deux ans plus tard, les Bleus se déplacent en Nouvelle-Zélande pour y affronter les Blacks. L'un des gros tests pour le sélectionneur Marc Lièvremont qui n'hésite pas à lancer ses jeunes joueurs (Dupuy, Trinh-Duc) à Dunedin. Alors que les Bleus (en blanc) mènent rapidement 17-0, ils voient les Blacks revenir à l'heure de jeu (17-17). Mais une interception de Médard et la botte d'un Julien Dupuy impérial, viendront sceller le sort du match. Le dernier essai des locaux ne changera rien (22-27). 13 ans après, la France s'impose de nouveau sur le sol néo-zélandais.

Rugby. Pourquoi la victoire de l'équipe de France a sans doute rendu service à la Nouvelle-Zélande ?Alors selon vous, laquelle de ces victoires reste la plus marquante dans l'histoire du XV de France ? Répondez-nous en commentaires.