RUGBY. Capitaine Farrell à la rescousse d’Eddie Jones ?

Ce dimanche, le joueur des Saracens, et capitaine de l'Angleterre, Owen Farrell, est revenu sur le licenciement de son sélectionneur Eddie Jones.

RUGBY. Et si Eddie Jones tirait un trait sur le rugby à XV à la surprise générale ?Si vous suivez de près l'actualité rugby, vous avez sûrement dû entendre parler du licenciement du sélectionneur de l'Angleterre, Eddie Jones. Un départ qui, à moins d'un an de la prochaine Coupe du Monde en France, a de quoi inquiéter de l'autre côté de la Manche. Que ce soit chez les supporters, mais également chez certains joueurs. Et parmi eux, le capitaine du XV de la Rose, Owen Farrell. Vainqueur avec les Saracens ce week-end en Champions Cup, l'ouvreur anglais s'est notamment exprimé à ce sujet après la rencontre, auprès de la BBC : ''Eddie a joué un rôle important dans le rugby anglais pendant longtemps et il a été l'un des meilleurs entraîneurs que j'ai eus, alors je lui en suis très reconnaissant. Nous sommes déçus qu'il se soit arrêté plus tôt et nous lui devons beaucoup. Je suis là depuis un certain temps maintenant et je n'ai pas connu beaucoup de changements, que ce soit en club ou au niveau international. Ce n'est pas agréable à vivre''.

RUGBY. L'Angleterre dit ciao à Eddie Jones à neuf mois de la Coupe du mondeRemercié suite aux derniers résultats plus que mitigés du XV de la Rose lors de la tournée de novembre, le tacticien australien avait de plus en plus de monde à dos, que ce soit en interne ou non. Néanmoins, Farrell a tenu à préciser que cette décision n'avait pas été appuyée par les joueurs : ''Je ne pense pas que cela vienne des joueurs. Il y a évidemment des choses que nous voulons tous améliorer en fonction des résultats, mais en tant que joueurs, vous vous regardez et vous voyez ce que vous pouvez faire''. Vous l'aurez compris, malgré son licenciement, Eddie Jones continue de faire parler de lui au sein du squad anglais.

