RUGBY. Et si Eddie Jones tirait un trait sur le rugby à XV à la surprise générale ?

L'ancien sélectionneur de l'Angleterre Eddie Jones pourrait abandonner le rugby à XV pour se tourner vers une autre discipline, le rugby à XIII.

RUGBY. Un président de club aura-t-il ''le génie'' d'associer Urios et Jones ?Depuis l'annonce de la fédération anglaise de se séparer d'Eddie Jones, les rumeurs vont bon train. Selon certaines informations, il pourrait débarquer dans le staff de Castres en qualité de consultant. Il pourrait aussi prendre la direction des USA en qualité de sélectionneur des Eagles ou bien de l'Australie comme coach des Wallabies après la Coupe du monde 2023. L'Australie, son pays natal, comme point de chute, c'est une éventualité. Mais certaines sources voient Jones faire un choix différent. Un choix qui serait surprenant pour certains, mais logique pour d'autres. En effet, l'ancien boss du XV de la Rose pourrait quitter le rugby à XV pour le XIII. Il n'a en effet jamais caché son amour pour la NRL. En juillet, en parlant de son amour pour cette discipline, il expliquait que si une opportunité se présentait, il la saisirait sans hésiter. RUGBY. Ce club de Top 14 va-t-il recruter Eddie Jones ?Son rêve, coacher les Rabbitohs, une des franchises australiennes de NRL. Il en est fan depuis tout petit. "Nous savons qu'il aime la mentalité des joueurs de la ligue de rugby", a expliqué Brian Carney, ancien joueur à XIII et à XV, via RugbyPass. Ce dernier rappelle qu'il a plusieurs fois fait appel à des anciens joueurs de rugby à XIII. "Je pense qu'il a probablement l'expérience, la maturité et l'intelligence nécessaires pour s'entourer de bonnes personnes, intégrer un club de rugby à XIII et transformer ce groupe de joueurs en gagnants, donc je ne serais pas surpris si nous voyions Eddie Jones changer de discipline". Et vous, seriez-vous surpris par ce choix ?