RUGBY. Ce club de Top 14 va-t-il recruter Eddie Jones ?

Licencié par la fédération anglaise de rugby, Eddie Jones n'est plus le sélectionneur de l'Angleterre. Un club de Top 14 devrait profiter de l'aubaine.

Si Castres vit une période assez compliquée en Top 14, le club tarnais pourrait néanmoins saisir une opportunité en or prochainement, pour se donner une nouvelle dynamique. En effet, vous savez qu'Eddie Jones a officiellement été limogé par la fédération anglaise ce mardi. Résultat, le technicien australien est libre sur le marché. Le lien entre Jones et le CO ? La belle amitié qui lie l'ancien sélectionneur anglais et le manager castrais. Interrogé en conférence de presse sur l'avenir de son compère, Pierre-Henry Broncan n’a d'ailleurs pas esquivé la question, bien au contraire, comme relayé par Rugbyrama : "il vit forcément une période compliquée. Pour le moment, il va rentrer au Japon, où sa mère vit et d’où est originaire sa femme. Une fois qu’il se sera ressourcé, il viendra à Castres. Pierre-Yves Revol serait enclin à ce qu’il devienne consultant du club. (rires)"

Un consultant de luxe, en somme. Mais les deux hommes, qui se sont connus à Bath, entretiennent de très bonnes relations depuis. En novembre 2021, Eddie Jones avait par exemple déjà rendu visite aux joueurs tarnais puis assisté à la rencontre de championnat entre Montpellier et Castres. Chez qui avait-il séjourné à ce moment-là ? Pierre-Henry Broncan ! Les deux hommes, véritables férus de rugby, devraient donc avoir des choses à se dire autour du CO, actuellement 11ème du championnat. "Je l’ai rencontré quand j’étais à Bath, c’est quelqu’un qui est un vrai passionné de rugby. Il est arrivé jeudi soir chez moi et depuis on a regardé Béziers-Mont-de-Marsan, impressionné de voir tous ces matches de ProD2 télévisé, explique P-H Broncan. Ça lui plaît, c’est comme si c’était deux fans de chasse qui parlaient ensemble. (...) C’est M. Eddie Jones tout simplement.”

