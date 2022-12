RUGBY. VIDEO. ''Arrête de simuler'', Owen Farrell découpe un Springbok avant de lui crier dessus

Le centre de l'Angleterre Owen Farrell n'a pas été tendre avec l'ailier des Springboks Kurt-Lee Arendse. Avait-il raison de s'énerver après lui suite à son plaquage.

Au fil des années, Owen Farrell s'est construit une réputation d'excellent joueur de rugby et un sacré palmarès. En parallèle, il a également collectionné quelques casseroles défensives. En raison notamment de plaquages hauts réalisés aussi bien au niveau international que sous le maillot des Saracens. S'il a parfois été sanctionné, il est aussi passé entre les gouttes. Une attitude qui ne plait pas beaucoup aux supporters. Face aux Springboks la semaine dernière, Farrell s'est comme souvent mêlée au combat. Dès le début de la rencontre, on l'a notamment vu plaquer Kurt-Lee Arendse sur la partie haute du corps. Rien à redire sur le plaquage aux yeux du corps arbitral. L'ailier sud-africain est pourtant resté au sol quelques instants. On peut penser que le bras de l'Anglais positionné au niveau de sa gorge lui a occasionné quelque inconfort. Mais sans doute pas assez pour tirer une larme à Farrell qui, après avoir pris part à une action, n'a pas manqué d'inviter Arendse à se relever. "Arrête de simuler, relève-toi !", lui a-t-il gentiment demandé avant que l'arbitre invite le Bok à revenir en jeu.



