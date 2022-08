RUGBY. Boffelli, Imhoff... En plus des griffes, les Pumas ont aussi des ailes fantastiques

Avec Boffelli, Imhoff, Cordero, Cinti ou Delguy, l'Argentine possède un des meilleurs réservoirs d'ailiers sur le papier. Sur le pré, c'est pas mal non plus.

On le savait tireur d'élite sur les longues distances. Emiliano Boffelli a toujours un beau coup de canon mais avant, il n'était qu'un fusiller peu précis, souvent réquisitionné au-delà des 50 mètres pour tenter l'inaccessible. Et puis, voilà un an, le joueur de 27 ans quitta le Racing 92 pour rejoindre l'Écosse et Edimbourg. Dans l'Auld Reekie, le natif de Rosario est passé buteur attitré de son équipe, à travaillé, travaillé et encore travaillé, jusqu'à, en plus de sortir une saison exceptionnelle dans le jeu, devenir une fine gachette. Désormais, c'est un autre maillot ciel et blanc qui en récolte les fruits, en l'occurrence celui de l'Argentine. À l'heure où l'on se parle, le longiligne (1m91 pour 92kg) ailier est d'ailleurs le meilleur réalisateur du Rugby Championship avec 54 points inscrits.

Mieux, il fut le héros des Pumas le week-end dernier, lors de la victoire historique des siens en Nouvelle-Zélande. Et pour cause ! Sur les 25 points inscrits par l'Argentine, Boffelli en a enquillé 20, tous au pied, réussissant un exceptionnel 7/7 dans ses tentatives, pour la plupart peu évidentes. Cerise sur le gâteau et en respectant parfaitement la stratégie du staff sud-américain qui souhaite aligner des ailiers grands pour gagner en efficacité dans les airs, Boffelli, adossé du numéro 14, fut décisif sur le seul essai des siens. On joue la 46ème minute lorsqu'il est le plus prompt sous un renvoi de Carreras. Un volleyement parfait pour faire chuter le ballon des mains de Scott Barrett et le rabattre dans son camp, qui permettait au bien heureux Gonzalez de se frayer un chemin vers l'en-but. Propre, hargneux, efficace : du Boffelli dans le texte, quoi.

Les ailes du bonheur

Car c'est vrai, Boffelli est peut-être moins fougueux que Santiago Cordero, moins finisseur et rapide que l'increvable Juan Imhoff. Et pourtant, il est le seul indiscutable à son poste aujourd'hui. Pour preuve, Imhoff, plus de 40 capes au compteur et marqueur face à l'Australie, fut sorti du groupe au profit de l'inexpérimenté Lucio Cinti. La raison ? Elle se situe une nouvelle fois dans la stratégie du staff des Pumas, et en la capacité de ses ailiers à exceller dans les airs. Cinti, aussi blanc-bec soit-il, mesure 1m90 et possède une force de frappe aérienne - et de sureté - que n'ont peut-être pas les fulgurants Imhoff (1m85 pour 89kg) et Cordero (1m74 pour 83kg). Le résultat face aux Blacks lui a plutôt donné raison.

Reste que derrière ses ailiers au profil "safe", l'Argentine possède donc deux facteurs X sur son banc en les personnes précédemment nommées. Cordero crée toujours quelque chose dans un match tandis qu'Imhoff, 34 ans, s'entraîne comme un forcené pour garder la forme, ce qu'il parvient plutôt bien à faire (encore 13 essais la saison dernière). Derrière, n'oublions pas un garçon comme Bautista Delguy, 25 ans, que nombre de sélections se targueraient bien d'avoir dans son couloir et que Clermont attend comme l'un de ses messis dans son effectif. Ou encore que Juan Mallia Cruz, utilisé à l'arrière, a largement l'habitude d'évoluer sur l'aile droite du côté du Stade Toulousain. Bref, en plus des griffes, les Pumas ont maintenant les ailes du bonheur...

